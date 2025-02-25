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澳门科技大学开放日活动举行

2025年02月25日09:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为开放日的工作坊活动。
　　澳门科技大学供图

　　本报澳门2月24日电（记者富子梅）澳门科技大学25周年校庆之际，2025澳科大开放日活动2月23日举行。活动通过咨询展位、成果展览、表演展示、互动体验等近200项丰富多彩的内容，多角度、全方位展示该校办学理念以及教学、科研成果，吸引超过5000人参与。

　　澳门科技大学副校监、校长李行伟致辞表示，澳门正处于经济多元化和区域协同发展的关键期，澳科大紧抓机遇，积极参与横琴粤澳深度合作区建设，推动科研成果转化，助力澳门产业升级。同时着重特色学科建设与国际合作，深耕创新工程、中医药、太空科学、人文艺术等领域，与葡语国家及共建“一带一路”国家开展深度合作，推动中国科技与文化走向世界。

　　参与开放日活动的内地同学表示，充分体验到澳科大的学术实力和多元文化。通过各院所、研究生院、招生处及学生事务处设立的课程介绍会、宣讲会和学生社团嘉年华等，详细了解心仪课程、入学方式、校园生活等一手信息，对升学非常有帮助。

　　据悉，澳门科技大学秉持着“意诚格物”的校训，与澳门特区共同成长和进步，现已发展成为本地在校生规模最大的综合型大学。

(责编：郝孟佳、李依环)

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