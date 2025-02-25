原标题：寒假作业：有文化传承亦有童趣童真

“老师，这次包饺子、了解饺子的过程太有趣了，我长了不少见识！”开学首日，北京市翠微小学三年级学生周成宇指着自己捏的元宝形饺子，向班主任展示寒假实践报告里的记录页。

这份特殊的作业，是翠微小学每个假期都会推出的项目学习，而本次主题则是——饺子。“学生们需自主选择任务串，规划研究过程，减少无效重复训练，力争做到‘减负增效’。”该校党委书记张国立说。

寒假结束了，但那些让人眼前一亮的寒假作业，已成为学生们的美好回忆。我国春节申遗成功后，今年过年，全国很多中小学将文化基因融入寒假作业，“五育”融合、寓教于乐，为孩子们增广见闻。社会实践、项目学习、深度研学……作业的花样越来越多，初衷却始终未变——引导学生了解社会，培育综合素养。

这些浸润着烟火气的项目与实践，正悄然改变着“寒假作业等于课外负担”的传统认知。当社会实践遇到新春佳节，当项目学习邂逅头脑风暴，我们如何让文化传承与童真童趣同频共振？让寒假作业成为孩子们充实有益的陪伴，又该从何做起？

社会实践：培育面向未来的综合素养

“饺子是我国新春佳节的必吃食物，也是传统饮食文化的代表之一。”在“饺子”这一主题下，周成宇团队选择了更小的切口——“饺子馅料”。“我们都很好奇，到底哪种馅料的饺子更受欢迎？”

当他们走进超市冷冻区时，书本知识突然“活”了起来。数学课上学到的统计方法化作手绘表格，记录着四大品牌、十种口味的销量对比；语文课上的口语交际训练，帮助他们顺利完成采访：“阿姨，您选择饺子的标准是什么”“您喜欢这种馅料，原因呢”；美术课上的构图知识则让调查报告变得图文并茂……当他们发现某款玉米猪肉馅饺子价格最高却最畅销时，批判性思维开始起作用：“这是品牌溢价还是口感优先？消费者是否被包装所影响？”这些问题跳出了试卷标准化答案，在真实场景中激发出深度思考。

周成宇用三句话总结收获：“调查让我勇敢开口，教我读懂顾客，更引导我发现并解决问题。我感到，学习不是装满知识的‘冰箱’，而是点燃探索的火把。”

“嗖……”申港滨江村码头，一架无人机迎风而起，飞向长江上空。“我们不定期在江阴市35.7公里的长江岸线开展‘护渔巡江’活动，发现非法捕捞、非法采砂行为，就第一时间汇报给江阴公安局。”寒假期间，江阴高级中学无人机社团学生们正操控无人机进行“空中侦查”。

活动期间，他们还参观了水警大队综合指挥室，了解到在一系列“硬核”科技助力下，长江江阴段已构建起覆盖水陆空的立体式智能防控网，让母亲河长江焕发新的生机与活力。

“用科技赋能生活，解决现实问题，我们原来也可以贡献这么多。”江阴高级中学高一学生孙弋淼说，守护好生态，青少年责无旁贷。

“学生不是‘答题机器’，而是‘问题解决者’，当作业变成真实问题探究时，学生收获的不仅是知识，更是面向未来的综合素养。”张国立说，正如热气腾腾的饺子，教育的真味不在表皮的完美，而在于馅料里包裹的成长滋味，溢出的是勇气、智慧与对生活的热爱。

手脑并用：让学生了解社会与生活

作业，绝不仅仅是书本知识的复习巩固，也并非困在试卷里的机械重复。它是菜畦里的辛勤劳作，是绞尽脑汁后的满足感……当知识从纸面走向烟火人间，那些浸润着墨香、糅杂着面香、沁泌着汗珠的项目学习，为学生了解社会与生活打开了一扇大门。

“没想到，今年春节，乡间菜园子成了我最生动的自然课堂！”当大红灯笼挂上成都新津乡下大舅公家的屋檐时，北京市海淀实验小学五年级学生李子悠正蹲在菜地里研究厚皮菜的“绿棉袄”。

“厚皮菜的叶子层层叠叠像舞女裙摆，大舅公教我顺着叶脉轻轻掰开，脆响声中飘出清甜的汁水香。”李子悠告诉记者，她平时最爱吃的，就是妈妈炒的豌豆尖，口感清爽、颜色嫩绿。“这次，在田间，我终于也能亲手采摘了。舅公让我‘摘尖’时‘手下留情’，留三片嫩叶才能再发芽。我踮着脚在菜地里寻找最水灵的尖芽，忽然发现叶片背面藏着露珠串成的‘水晶项链’，美丽极了。”

回京时，李子悠一家装了好多沾着泥土的蔬菜。“我特意把它们分给邻居——每捆菜都系着我的手写卡片，传递新春祝福。”

与李子悠不同，这个假期，江苏省南菁高中高二学生卞锦柔过得很“烧脑”，但获得感比以往提升不少。

“今年春晚，无锡成了分会场，学校让我们给春晚导演提建议，家乡哪些场景可以进入春晚镜头，让全国人民都感受到烟雨江南的魅力。”虽已过去了一个多月，但每次提及此事，卞锦柔总掩饰不住内心的激动：“通过这项有意义的作业，我们深入了解了很多关于家乡的文化与历史，泰伯庙会、锡剧、红豆金箔画、吴韵插花、惠山油酥……我的家乡，独一无二！”

“学校抓住春晚分会场选择无锡这一机遇，改变了让学生复习功课等传统的寒假作业方式，鼓励他们以‘感受家乡文化、向春晚导演推荐一组家乡镜头’为主题进行项目学习。”作为本次寒假作业改革的设计者，南菁高中德育处主任陶维军说：“学校既要减轻学生学业负担、把假期还给学生，也要跳出‘叙事者’视角，以‘践行者’身份，创造、实践、打卡年味，从而提升华夏子孙身份的自豪感、认同感和归属感。”

深度研学：“闻窗外事”，更要“行万里路”

在中国教科院基础教育研究所副研究员牛楠森看来，假期作业的目的，就是让孩子增长见识、全面成长。而与各式各样的学习任务相比，行万里路同样不可或缺。

这个假期，北京大学校园里多了许多中小学生身影。他们漫步在博雅塔下，驻足于未名湖畔，轻抚雕梁画栋，凝望朱瓦红楼，用脚步丈量燕园，用心灵感受北大。

浙江省诸暨市天马实验中学学生洛桑朗杰便是其中一员。“此次深度研学，我真正感受到了百年名校的魅力，还与优秀学长学姐聊了很多，他们的学习方法与思维方式令我受益匪浅，激发了我追求学术、探索知识的热情。”

内蒙古巴彦淖尔市衡越实验中学学生吴悠直呼：“在北京大学的所见所闻，在我心中种下一颗梦想的种子，以后我要用丰富的知识做养料，以书籍做甘露，让梦想之花绚烂绽放。”

同样参与深度研学的，还有东北师范大学附属中学的学子们。

“站在操场上与香港的师生们一起举行升旗仪式，一起响亮地唱起《中华人民共和国国歌》，看着五星红旗冉冉升起，我们的民族自豪感无比高涨！”参与访学的东北师大附中高二学生徐睿熙如是说。

寒假期间，东北师大附中23名师生应姊妹校香港浸会大学附属学校王锦辉中小学邀请，开展为期两周的沉浸式研学。通过课堂跟学、家庭寄宿、文化考察等形式，切身体验香港教育体系特色，之后撰写访学报告，展示寒假访学作业成果。

徐睿熙还发现，在香港能随处感受到浓厚的中华文化气息：姊妹校总校长陈伟佳博士为他们送上饱含新年祝福的“利是封”，寄宿家庭房门外贴上了红彤彤的对联与福字……

“学校希望学生既要‘闻窗外事’，更要‘行万里路’，了解社会发展和时代需求，成长为有理想、有本领、有担当的时代新人。”东北师大附中校长邵志豪介绍，学校自2018年起系统推进作业改革，构建起“基础性作业+特色实践作业”体系，通过精心设计寒暑假“德育作业”、学科融合式“思政作业”，引导学生开展主题阅读、社会实践、研学访学等活动，让原本沉重的作业变成了孩子们假期的乐趣来源。

（记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、孙竞)