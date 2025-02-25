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从一本作业册到“基础+拓展+创新”

高质量寒假作业这样“炼”成

2025年02月25日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：高质量寒假作业这样“炼”成

随着“双减”政策的深入推进，寒假作业已经不再是传统基于学科的“课后练习”，而是增加了跨学科综合性主题活动与项目式学习，涵盖了德智体美劳各方面内容与要求，进入内涵式发展新阶段。

寒假作业愈发丰富多样

每年寒暑假，为了让学生有效利用假期，学校都会依据学生学习特点与成长规律布置假期作业，既巩固学生已学知识，也引导他们在不同领域有所拓展，并积极参与到家庭和社会的活动与实践中。

当下，寒假作业已不再是社会传统认识中的“作业册”。笔者调研发现，不同学段、不同地区、不同学校的寒假作业愈发丰富多样，类别上，包括师生协商式作业、作业“超市”、“基础+拓展+创新”进阶式作业等，内容上，包括课题研究、公益服务、研学旅行、科技制作、美术手工、艺术创作等，体现了传统与现代、真实与虚拟、学习与生活相互映照，形神兼备、动静结合的特点。在“五育”并举背景下，许多创新型寒假作业采取跨学科的主题式、项目式学习，多是动手操作和参与类的生活体验、社会实践。值得一提的是，2024年，中国春节申遗成功，很多学校均为学生布置了以“春节与非遗”为主题的综合实践作业，如春节文化习俗小课题研究、争做年夜饭的“小帮手”等。

寒假作业的价值与实践困惑

作业，是学校教育教学的重要内容，也是巩固学生学习效果的重要手段。《论语》道，“学而时习之，不亦说乎”。可见，中国自古就非常重视学习与练习、理论与实践、基础与拓展等关系的互通与进阶。假期作业，在一定程度上是学校学期内教育教学的补充和拓展，为学生德智体美劳全面发展创造了校外的成长条件与可能。为此，学校和家长需科学筹划与设计，让作业成为学生假期学习生活有序开展的“抓手”。寒假作业在一定程度上能督促学生对学习时间进行合理安排，让假期生活井然有序。父母可按照作业要求带着孩子外出，如参观各类场馆、传统文化采风、进行体育锻炼等，进一步扩展他们的活动空间和视野。

不过，在此类寒假作业完成过程中，也存在一些问题与困难。例如，基础教育阶段，科目练习类作业与综合性任务的协调统筹存在矛盾，作业的设计对学生素养能力提升的影响不明确，主题式、项目式作业设计不够科学，导致学生在没有教师指导情况下难以完成，家校社联动仍需紧密，寒假作业评价指标尚待完善等。

高质量寒假作业包含哪些要素

如何让寒假作业变得更有价值，有效提升学生假期的学习质量，促进其全面发展，各级各类学校都在积极探索。研究与实践表明，高质量寒假作业需从设计理念、完成形式、评价方式等方面进行系统考量和整体推进。

平衡好学生休闲与学习之间的关系。假期为学生提供了休闲与放松的机会，闲暇对于他们健康成长具有独特价值，是身心愉悦的重要方式与途径。为此，寒假作业的设计从数量到难度，应充分注重学生休息与娱乐需要，“把假期还给学生”。

把握好寒假作业发展新趋势，追求真实、有趣、综合等特点。寒假期间，孩子们面对的是每日饮食起居的家庭生活。这时候设计和布置的作业，应充分考虑生活的真实特点，“生活即教育”。教师可鼓励学生自行规划每日作息时间、参与家务劳动等，锤炼他们的自理、自立能力。在布置体育锻炼作业时，教师需结合学生家庭和社区的实际环境，布置跑步、跳绳等容易开展的科目训练。寒假恰逢中国传统节日——春节，老师们还可围绕春节设计更加多样化的实践性作业，如参与家庭春节的布置、走亲访友、逛庙会、研学旅行等等。这些真实活动能帮助孩子习得书本与课堂上不易获得的实践性知识，提升他们面对并解决问题的综合素养和实际能力。

寒假作业的设计应尊重学生主体性，增加趣味性。配合学生假期相对闲适、舒缓的生活，寒假作业应尽可能设计得有趣味，让孩子们愿意投入、乐于完成，这样才能激发他们参与的内驱力。因此，教师需更多设计和布置游戏类、活动类、体验类、创造类作业，比如数学作业可以设计创意数牌游戏，以及猜灯谜、跳皮筋等传统游戏。活动类、体验类作业则强调学生身体的直接参与，如调研走访、科技制作等。随着数智时代到来，教师应积极将大数据、人工智能等新技术与资源融入作业中，比如艺术创作类作业就可以借助一些优质App平台，实现示范模仿、过程督导和结果评定；用短视频、AI渲染等技术软件记录学生的家庭劳动和才艺训练展示等，倡导“玩中学”，达到“寓教于乐”的目的。

寒假作业还应设计多学科综合性任务。一方面需根据学生特点将“五育”融合理念贯穿于各个作业项目，优化“项目式学习”“可视化学习”“混合式学习”等新思路，打通各个科目之间的壁垒，引导学生体会学科知识之间、学科与学科之间、学科与生活之间的联系。寒假作业可以抛出相关问题或主题，进一步设计和分解为德智体美劳各方面体验的多个任务，鼓励学生从多学科视角去认识、分析、领悟作业内涵。不仅如此，单科的基础性作业也应呈现综合性特点，即一门学科与其他学科互通与融合，体现“1+N”模式。教师应做好学科知识点的跨界迁移和学科思维的立体架构，建立突破学科边界的“复杂任务”“生活课题”。例如，在语文学科作业中，可布置课文中人物生活情境的研究，从而联通历史、地理、社会等学科。在科学学科作业中，设计“绿豆种子的发芽与生长”等类型作业，并将其拓展到画下绿豆芽生长过程、探究绿豆芽的营养价值，涉及生物、美术、食品科学等领域。

做好寒假作业的科学、有效评价。关注评价主体的多元性，教师、家长、学生，甚至相关部门都应成为学生寒假作业评价的负责人，他评与自评相结合。评价的内容可以从作业完成程度、学生努力情况、创新性等维度展开，关注量与质两方面，增加表现性评价。教师需对评价结果做好反馈，对于基础知识类作业，做好查漏补缺，对于综合性、实践类作业，组织学生做好汇报交流。

（作者：张志坤，系首都师范大学初等教育学院副院长）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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