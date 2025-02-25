原标题：国产新型三维脉冲电场消融器械发布

2月20日，记者从中南大学湘雅二医院获悉，国产新型三维脉冲电场消融器械在近期举办的潇湘心脏脉冲器械国产化战略高峰论坛上发布。医生采用该器械完成一台房颤手术，放电时间缩短至约10分钟。

据了解，该国产新型三维脉冲电场消融器械是中南大学湘雅二医院教授周胜华团队与惠泰医疗有限公司开展医工联合的创新成果。脉冲电场消融技术是一种新兴的心律失常疾病治疗技术。与传统射频消融和冷冻消融技术相比，脉冲电场消融技术在手术效率和安全性方面有更突出的优势。

中南大学湘雅二医院完成的临床试验研究数据显示，采用该器械进行房颤手术，放电时间约10分钟，而采用传统射频消融手术消融房颤，则需放电2小时左右。

同时，该器械具有高度的组织选择性，在消融心肌的同时，能大大减少对食道、神经等心脏周围组织的损伤。此外，周胜华说，冷冻消融手术全程须在X射线下进行，导致医患双方的射线曝光量较大。采用这一新型脉冲消融器械能极大减少X射线带来的伤害。

中南大学湘雅二医院教授刘启明表示，以脉冲电场消融器械为代表的电生理手术器械领域长期被国外垄断。此次发布的国产新型三维脉冲电场消融器械有望打破国外在这一领域的垄断。（记者俞慧友）

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