原标题：重庆出台35条硬核举措支持制造业发展

2月20日，记者从重庆市经济和信息化委员会（以下简称“重庆市经信委”）获悉，《重庆市支持制造业稳增长促转型提能级政策措施》（以下简称《政策措施》）日前施行。《政策措施》提出35条硬核举措，对制造业发展予以“真金白银”的支持。

制造业是拉动重庆市经济增长的“火车头”，贡献了该市25%左右的地区生产总值、30%左右的税收。《政策措施》围绕支持培育壮大产业集群、企业智改数转绿色化提升、优质企业梯度培育、科技创新和产业创新深度融合等多方面提出相应举措。

在支持培育壮大产业集群方面，《政策措施》提出8条举措，包括：鼓励汽车生产企业加快向智能网联新能源方向转型升级、提质增效，对整车企业加大新能源新车型研发投入、提升新能源产品档次等方面予以专项资金支持；支持以“揭榜挂帅”方式开展具身机器人领域关键技术攻关、开源社区建设和应用场景开放，择优给予单个项目最高500万元的支持；对冶金、建材、化工等先进材料领域重点项目，按照不超过项目实际投资总额的2%择优给予最高500万元的支持；对在有效期的首台（套）重大技术装备，按照不超过实际投保年度保费的80%且实际保险费率不超过3%的上限，给予单个产品最高500万元/年的保费支持等。

在支持企业智改数转绿色化提升方面，《政策措施》提出9条举措。例如，重庆支持制造业数字化转型赋能中心等创新载体建设，按不超过投资总额的10%择优给予最高1000万元的支持；支持食品及农产品加工、轻纺行业企业数字化转型升级，择优给予最高100万元的支持；对完成细分行业领域“揭榜挂帅”的产业大脑项目，给予每个200万元的建设支持；对“未来工厂”建设项目按不超过投资总额的10%择优给予最高500万元的支持；对获得“灯塔工厂”企业，择优给予最高1000万元的支持。

在支持优质企业梯度培育方面，《政策措施》提出5条举措，支持新建工业企业投产达效放量等，并对认定有效期内的潜在独角兽、独角兽企业的首次融资给予奖励。

在支持科技创新和产业创新深度融合方面，《政策措施》提出8条举措，支持产业创新综合体、市级制造业创新中心、国家级制造业创新中心建设等。《政策措施》明确，对牵头制定国际、国家标准的企业，分别给予单个标准最高50万元、30万元的支持；对企业打造的具有发明专利且技术水平达到国内同类先进及以上的重大产业技术创新产品，择优给予单个产品最高50万元的支持。

重庆市经信委相关负责人介绍，第一批企业补助申报时间为2月10日至3月10日，预计将在上半年兑现各项政策资金。（记者雍黎）

(责编：郝孟佳、孙竞)