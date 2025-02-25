打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

特早熟早稻新种质创制成功

2025年02月25日08:21 | 来源：科技日报
小字号

原标题：特早熟早稻新种质创制成功

记者24日从江西省抚州市农业科学研究所获悉，该所水稻研究团队成功创制出特早熟早稻新种质，该种质的生育期相比现有早稻品种缩短约5天。相关研究成果近日在线发表于科技期刊《作物杂志》。

传统早稻品种普遍存在生育期较长、产量与品质难以兼顾等问题，尤其是在“稻—稻—油”三熟制模式下，早稻品种的生育期过长导致与油菜种植茬口衔接困难。为解决这一问题，抚州市农业科学研究所水稻研究团队历经7年攻关，利用偏粳型渐渗系与本地主推早稻亲本杂交选育的策略，以“湘陵628S”和“中早39”为改良亲本，分别与偏粳型渐渗系进行杂交，经过系统选育，培育出不育系“Z01S”和恢复系“R1102”。研究结果显示，杂交早稻组合CZY1102（Z01S/R1102）在长日照和短日照条件下均表现出早抽穗、强感温性，其播始（播种到始穗）历期47—73天，比对照品种“中早39”在长江中下游双季春播缩短6.4天、秋播缩短11.3天，表现出良好的产量潜力。

团队负责人表示，下一步将开展早抽穗基因的互作机制及其分子机理研究，为水稻遗传改良提供更多技术支持。（记者魏依晨）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部