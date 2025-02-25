原标题：特早熟早稻新种质创制成功

记者24日从江西省抚州市农业科学研究所获悉，该所水稻研究团队成功创制出特早熟早稻新种质，该种质的生育期相比现有早稻品种缩短约5天。相关研究成果近日在线发表于科技期刊《作物杂志》。

传统早稻品种普遍存在生育期较长、产量与品质难以兼顾等问题，尤其是在“稻—稻—油”三熟制模式下，早稻品种的生育期过长导致与油菜种植茬口衔接困难。为解决这一问题，抚州市农业科学研究所水稻研究团队历经7年攻关，利用偏粳型渐渗系与本地主推早稻亲本杂交选育的策略，以“湘陵628S”和“中早39”为改良亲本，分别与偏粳型渐渗系进行杂交，经过系统选育，培育出不育系“Z01S”和恢复系“R1102”。研究结果显示，杂交早稻组合CZY1102（Z01S/R1102）在长日照和短日照条件下均表现出早抽穗、强感温性，其播始（播种到始穗）历期47—73天，比对照品种“中早39”在长江中下游双季春播缩短6.4天、秋播缩短11.3天，表现出良好的产量潜力。

团队负责人表示，下一步将开展早抽穗基因的互作机制及其分子机理研究，为水稻遗传改良提供更多技术支持。（记者魏依晨）

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