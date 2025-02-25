安徽桐城市探索现场教学，让学生沉浸式感悟传统美德

本报记者 徐 靖

位于安徽省桐城市的六尺巷，春意渐浓，游人如织。

下午1点，在六尺巷广场的一角，六尺巷社区党总支书记张耘正在来回踱步，时不时看一眼手中的稿纸，上面密密麻麻都是涂改的文字，嘴里念念有词。再过一会儿，他要在这里为一群小学生上一堂别开生面的思政课。

六尺巷，因清代大学士张英与邻居吴家互相退让三尺地基而成，是中国邻里和谐礼让的象征。习近平总书记2024年10月在安徽考察时说，六尺巷体现了先人化解矛盾的历史智慧，要作为弘扬中华优秀传统文化的教育场所，发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用，营造安居乐业的和谐社会环境。

“六尺巷的故事我非常熟悉，但小朋友和成年人不同，讲述时一方面要增加故事的趣味性，另一方面不能进行程式化的讲解，要让这个年龄段的孩子们能够理解，引导他们感受故事背后的文化内涵。”张耘说。

下午1点30分，桐城市东关小学四年级（2）班的37名小学生整齐列队，来到六尺巷广场南侧的牌坊前，思政课正式开始。

“同学们，看这座牌坊，上面写着‘懿德流芳’四个字，你们知道是什么意思吗？”望着同学们求知的眼神，张耘解释道：“大概意思是说，美好的品德可以流传千古。那么大家知道，美好的品德是什么吗？”

“礼让！”孩子们异口同声地回答。

张耘点点头：“为什么礼让是一种美好的品德呢？”

师生转到牌坊后面，一面诗书照壁映入眼帘，图文并茂地介绍了六尺巷故事的来龙去脉。广场上响起了琅琅的读书声：“一纸书来只为墙，让他三尺又何妨……”

“张英虽然身份显赫，却没有仗势欺人，一封书信平息了一场风波。张、吴两家的礼让之举，至今仍传为美谈。这告诉我们一个什么道理呢？”故事的结尾，张耘再次抛出问题。

“不能欺负别人”“要懂得谦让”“不能和别人抢东西”……孩子们立刻讨论起来。

张耘耐心倾听，待讨论声渐消，说道：“礼让是一个内涵丰富的词，对于同学们来说，有一些事是我们经常遇到的。比如同学之间发生矛盾时，我们可以向六尺巷的故事学习，一方面要学会礼让，体谅别人；另一方面，如果别人体谅了我们，我们也应该学会礼让，与对方和好，对不对？”一番话下来，孩子们纷纷点头。

授课地点开始“移动”，师生穿行在六尺巷中。“六尺巷是一条长约100米、宽约2米的窄巷子，类似的巷子其实有很多，但六尺巷的故事超越了时空，几百年过去了，依然没有被人们淡忘。这就是中华优秀传统文化的魅力。”张耘娓娓道来。

在巷子的尽头，张耘停下脚步，转过身说：“同学们，你们是祖国的未来，中华优秀传统文化需要你们来传承。希望今天的六尺巷之行，能够让你们了解、学习并在未来的人生中践行讲求礼让、以和为贵的传统美德。”

“今天不仅学到了很多知识，还更加理解了礼让的意义”“要把礼让的美德融入生活和学习中”……课程结束后，学生们纷纷分享自己的感受。

上完思政课，张耘长舒一口气。“六尺巷，不仅是一处地名、一个典故，还是汲古言今的思政课堂。我们要深入挖掘和阐发六尺巷的故事，发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用，推动优秀传统文化焕发新的光彩。”张耘说。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 11 版）

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