本报西宁2月24日电 （记者贾丰丰）日前，青海省教育厅印发《青海省关于推进教育数字化转型发展的实施意见》，明确提出今年青海要初步建成教育数字化转型标准体系，完成新型基础设施建设，打造智慧教育试点区和示范校。

意见在机制创新方面提出“1+6+N”青海教育数字化发展体系，即：建强用好一个智慧教育平台体系；开展六大行动，提升全省教育数字化发展水平，有效支撑教育强省建设；以分阶段、分区域实施的方式，建设N个智慧教育试点区和示范校。

此外，青海提出（东部、环湖、青南）“分区域、分阶段、协同推进”的教育数字化发展模式。其中，东部地区重点探索人工智能赋能学校发展和教师专业成长，发挥示范引领作用；环湖地区利用对口支援和东西部协作机制，引入优质数字教育资源，提升教育教学质量；青南地区通过一校带多校、集团化办学等方式，推动资源向薄弱学校共享，弥补教育差距。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 06 版）

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