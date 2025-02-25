湖北丹江口彭家沟小学校长彭玉生创新教学方法

本报记者 田豆豆 范昊天

丹江口库区腹地，三面环水、一面靠山的湖北省丹江口市龙山镇彭家沟村，一片橘园边，彭家沟小学校长彭玉生（见图，本报记者范昊天摄）正带着10多名孩子上一堂以“‘红领巾’争当守水护水小卫士”为主题的“无边界课程”。

“我国的水资源分布呈现南多北少的格局，所以要实施南水北调工程，让北方人也能够喝上我们丹江的水。作为水源地的小朋友们，我们应该怎么做呢？”彭玉生抛出了问题。

“回家跟家里人说，减少农药化肥的使用”“不乱扔垃圾，做好垃圾分类回收”“给村民发传单，提倡绿色生产生活方式”……孩子们一边观察田边水塘里有无垃圾和异物，一边七嘴八舌地举手说道。

今年48岁的彭玉生，是土生土长的彭家沟村人。1996年从师范专业毕业后，他放弃了进城工作的机会，毅然选择回到彭家沟当一名乡村教师。这里是全镇最偏远的村落，学生大多是来自丹江口库区移民家庭的留守儿童。年轻的彭玉生暗暗立下志向：“希望用自己的努力，改变更多山里孩子的命运。”

乡村学校面临的困难，不仅来自相对闭塞的环境，还来自有限的师资力量和硬件条件，但彭玉生善于将劣势转化为优势。“农村有广阔的天地，丰富的资源。山间田野、果园稻田是我们的课堂，风霜雨露、花鸟虫草是我们的学习素材。”彭玉生说，他始终秉持“生活即教育、社会即课堂、自然即教材”的教育理念，坚持“无边界课程”的教学方式。

作为科学教师，彭玉生将课堂延伸至校园之外，他把科学课题搬到了雨后的山坡、夜晚的操场、农民的田地里，孩子们会在橘树下研究植物的生长，站在池塘里体验浮力的存在，在山间田野开展认野菜、找草药、看虫子等活动。

为了让孩子们在“玩”中学、“做”中学与“创”中学，彭玉生带着老师们一起钻研创客课程，和孩子们一起在操场上搭积木、学编程。学校还开设航模飞机、机器人、智能汽车模型等一系列特色课程，创客课程成为培育学生科学素养的“助推器”。

如今，“无边界课程”的理念也逐渐推广到了其他学科：孩子们跟着语文老师走进田野，写下关于蝴蝶、麦田的小诗；跟着数学老师从山这边跑到那边，感受行程往返问题；跟着美术老师走进大自然，画一画丰收的金丝皇菊……学校还组织孩子们前往丹江口大坝等地，现场探寻科学的奥秘。

在老师们的影响和鼓励下，这群原本比较腼腆、不够自信的留守儿童，通过走出教室、走向自然和社会，开阔了视野、增长了知识，逐渐变得阳光自信、开朗活泼。

在彭家沟小学，每个孩子都有一本“成长存折”。在平时的学习和生活中，点点滴滴的闪光点和进步，都能成为他们的“存款”，积累到一定“金额”，就能兑换相应的奖品。

“这次是老师知道我帮父母做了家务，加了5分；这次是画画得了奖，加了14分……”五年级学生朱铭鑫翻开她的“存折”，指着一笔笔“存入”和“支取”的记录，高兴地说。前不久，她用这学期积攒的积分，兑换了一个作业本、一把尺子和一只风筝。

今天，许多彭玉生的学生也像当年的他一样，选择扎根乡村、扎根基层。李洪琴2020年通过统一招考，成为十堰市丹江口市余家营小学的数学和科学教师，将“无边界课程”的理念运用到自己的教学中；饶琴通过湖北省农村义务教育学校教师公开招聘，成为十堰市房县军店小学的语文教师，她立志要像彭老师当年对自己那样，做一名温暖的老师……

更多库区孩子的命运，也在悄然发生改变，这些年来，彭玉生教过的学生中已有180多人考上大学。“希望通过我的坚守，让更多库区的孩子走出这片大山，看看外面的世界，实现自己的梦想。”彭玉生说。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)