随着寒假结束，同学们重返校园，流感季是否已经过去，进入春季还有哪些高发传染病值得关注，成为社会广泛关注的问题。

“春季常见传染病包括诺如病毒感染以及麻疹、手足口病、水痘、流行性腮腺炎、流行性脑脊髓膜炎等。”在2月17日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心研究员彭质斌提醒公众，这些传染病大多通过呼吸道飞沫或者密切接触传播。

中国疾控中心监测结果显示，当前我国急性呼吸道传染病疫情继续呈下降趋势。流感病毒作为导致近期急性呼吸道传染病的主要病原体，目前仍处于季节性流行期，但是流行强度总体上呈下降趋势。南北方省份的流感活动水平存在差异，今年第6周监测结果提示，南方活动水平高于北方。

北京大学人民医院主任医师马艳良提醒公众，感染流感病毒对人体的影响类似一场“疾风骤雨”，除了会引起高热、全身酸痛的症状以外，也可能进一步发展为肺炎。尤其对一些特殊的人群，包括65岁以上的老年人、孕妇、婴幼儿、基础疾病患者等，引起流感性肺炎的几率要高得多。当出现呼吸急促超过30次、指氧饱和度低于93%时，一定要及时就医。

“校园传染病的早发现和早处置非常重要，可以减少疫情发生风险、控制发生规模。对于疫苗可预防性疾病，建议及时全程接种疫苗，通过强化免疫，降低疾病发生风险。”彭质斌说，学校应加强教室清洁，在保暖的前提下通风换气，促进室内空气流通。加强健康监测，做好因病缺课的监测和登记，组织开展学生、教职员工体育活动和健身锻炼，提高抵抗力，减少疾病感染的风险。

除了传染病之外，春季还是消化道疾病、过敏性疾病高发的季节。北京协和医院主任医师李景南表示，春季气候变暖，是细菌容易滋生的季节，春季消化道系统疾病常出现恶心、呕吐、腹泻等症状。此前临床上出现过食用冰箱过夜食物，导致低烧、水样便等症状的患者，经检测发现是感染了沙门氏菌。因此，他建议将食物充分烹熟后食用，家庭成员如出现了低热、腹泻症状，要避免共用餐具，减少细菌传播，预防疾病发生。

针对春季过敏问题，马艳良表示，无论是过敏性哮喘还是过敏性结膜炎、过敏性鼻炎等，提前预防都要比出现症状后再治疗更加有效。预防包含预防性药物治疗，如过敏性鼻炎患者，可提前2到4周使用布地奈德、氟替卡松等鼻喷激素，可以减少症状发生，降低症状严重程度。过敏性结膜炎患者可提前使用对症的滴眼液，过敏性哮喘可提前使用含有吸入糖皮质激素的药物。物理防护方面，除了戴口罩，还可以使用带有硅胶保护套的防过敏护目镜，以减少与花粉的接触。春季过敏一旦症状转重应及时就医，尤其哮喘患者要随身携带含有沙丁胺醇或福莫特罗的急救药物。（记者 张佳星）

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