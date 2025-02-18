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进一步构建“大科学教育”格局

2025年02月18日08:42 | 来源：科技日报
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作为广东省佛山市同济小学的语文教师，同时也是一位四年级学生的家长，陈金婵对新修订的科普法中涉及科学教育的内容格外关注。这不仅是因为她的孩子和许多学生对科学课程有着浓厚兴趣，更因为她已经看到中小学教育正向跨学科教学转变的趋势。

“现在，各科考试都不仅限于本学科的知识。比如语文、数学考试的题目中，经常会涉及一些科学常识。”陈金婵认为，新修订的科普法使得科学教育有法可依，也让社会更加重视科学教育。

探索试验初见成效

科普法第二十条规定，各级各类学校及其他教育机构，应当把科普作为素质教育的重要内容，加强科学教育，提升师生科学文化素质，支持和组织师生开展多种形式的科普活动。

“老师们需要去直观感受新兴科技在社会中的实际应用，思考我们未来要为社会培养什么样的人才。”在广东省佛山市同济小学校长陈建平看来，只有教师具备了更高的科学素养和跨学科教学能力，才能开展好科学教育工作，充分带动学生发展，引领学生形成科学思维。为此，今年春节前，陈建平组织全校教师来到一家汽车企业参观，现代化的智能制造生产车间让不少老师惊叹不已。

2024年，教育部确定全国首批中小学科学教育实验区125个、实验校994所，辐射带动科学教育方式方法改革。目前，许多中小学校已将科学教育作为工作重点之一，形成了较为成熟的科学课程体系，并持续稳定地组织形式多样的科普活动。比如陈建平所在的佛山市同济小学，已经成功举办了十七届科技节，还在学校成立了“童童少年科学院”，让全校学生都有机会在科学实践中创新创造。

北京师范大学附属中学高级教师张亚介绍，学校探索在不同年级开设跨学科课程，例如“理科综合实践课程”“文科综合实践课程”“航天特色课程”等，课程由各学科教师共同研发。这种跨学科教学，也成为一种盘活教学资源的方式。

“我们学校开设的跨学科课程涉及很多学科知识。比如，在共建绿色校园主题课程中，生物教师负责教学生种植知识，化学教师会科普肥料的制作过程和发酵原理等。”张亚说，这既能补充教师的课时，也能调用更多学校已有的人才资源投入到科学教育中。

校内资源仍需扩充

夯实校内人才队伍和科普资源建设是开展科学教育的基础，而专任科学教师资源匮乏的问题，在中小学中普遍存在。张亚告诉记者，近年来，其所在的学校一直在扩大专任科学教师人数。但与庞大的学生数量相比，教师数量仍然显得不足。

教育部近日公开答复全国人大代表关于科学教育的建议中提到，受多方面因素影响，现阶段我国义务教育科学专任教师缺口仍然较大，兼任教师比例高，教师专业发展水平参差不齐。

在张亚看来，新修订的科普法将科学教育提升到了新的高度，依托科普法，有望进一步构建“大科学教育”格局。尤其是在科普法修订实施后，《中小学科学教育工作指南》和《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》等文件相继公布，都体现出国家层面对科学教育的重视程度，中小学科学教师队伍建设也有望得到加强。

除了扩充科学教师人才队伍，张亚还提出，学校对科学教育工作的顶层设计应进一步完善，尤其是要思考在工作机制上如何与学校现有的规章制度结合。比如从学校层面成立专门的工作小组，统筹规划学校的科学教育工作。

“现在科技的发展速度很快，学校要保障校内科学教育资源设备的不断更新。例如，加强科技类实验室改造，在实验设备、科学教育场景构建方面提供硬件支持，进一步拓展校内课程资源。”张亚说。

社会协同亟待加强

开展科学教育，不能仅依靠学校和科学教师的力量。陈建平认为，来自家庭和社会的协同支持，是科学教育再上新台阶的关键。

新修订的科普法明确，中小学校、特殊教育学校应当利用校内、校外资源，提高科学教育质量，完善科学教育课程和实践活动。这一条款中特别提到了对校外资源的利用。

目前，社会力量参与不足成为中小学科学教育的突出问题之一。对此，陈建平深有体会。

除了担任小学校长，陈建平还参与了佛山市禅城区的研学基地建设工作。她在考察研学基地时，曾到过一家污水处理厂，发现工厂全部在地下运行，这与一些科普书籍中描述的情境大不相同。此外，工厂里还设有很多展馆、海绵城市沙盘等优质科普资源。

“但要组织开展科普活动，或是为不同年龄、不同研究需求的孩子提供研学课程，这些单位就必须开辟新的工作范畴，还要设置专门的工作岗位。因此，让他们开放科普资源并参与建设研学基地是存在困难的。”陈建平说。

当前，大部分学校开展科学教育活动利用的校外资源，仍以科研院所、专设科普场馆等为主。新修订的科普法提出，鼓励企业将自身科技资源转化为科普资源，向公众开放实验室、生产线等科研、生产设施。陈建平认为，这或能鼓励全社会一起行动，通过凝聚科学教育共识，使校方和社会单位的合作沟通更加顺畅。（记者 沈唯）

(责编：李依环、孙竞)

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