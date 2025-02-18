原标题：让每名学生享受体育带来的乐趣

春季新学期开学当日，北京市发布《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》（以下简称“体育八条”）。通过打造“能出汗的体育课”、大力开展学生“班级赛”、科学精准提升学生体质等八条举措，落实健康第一教育理念，构建以运动、卫生、心理、营养为一体的“大健康”教育格局，将身心健康教育融入学校全员、全方位、全过程育人体系。

“聚焦改善学生身心素质、促进学生身心健康，以小切口撬动大改革，切实提升学生身心健康水平，赋能新学期，助力新成长。”北京市教委相关负责人告诉记者，这些举措是给中小学生准备的新学期礼物，希望孩子们在新学期能够积极参与体育锻炼，享受体育运动的快乐。此次出台文件也体现出北京以学生身心健康为中心的改革理念，学校教育各项工作都要树立健康第一的教育理念，都要把学生身心健康作为一切工作的出发点和落脚点。

记者发现，打造“能出汗的体育课”是此次“体育八条”要求落实的重点。北京市要求全市小学和初中每天1节体育课，高中每周3节到5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课安排不少于10分钟体能练习。在体育课的实施过程中，“体育八条”明确要求强化运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课，防止教学内容碎片化、随意性。学校要开齐开足体育课，不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。

除了进一步强调学校体育课时要求外，“体育八条”在体育课的内容上提出了新要求，包括小学、初中要将“三大球”至少一项纳入体育课必修内容，高中要开设“三大球”模块教学。积极组织中小学生开展冰雪运动的普及推广活动，冰雪运动特色学校应将冰雪内容列入体育课开展教学。

“体育八条”还要求学校进行课内、课间、课后服务一体化设计，需充分利用大课间和课后服务，组织学生开展球类、跳绳、踢毽、跳皮筋等不少于10个项目的轮换活动，确保义务教育阶段每名学生掌握至少2项运动技能。北京市教委相关负责人表示，体育活动时长和活动效果离不开家校社协同，加强体教融合，进一步强化中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，让体育课从“外在要求”转变为孩子的“内在需求”。

近年来，北京市引导学校广泛开展体育班级赛行动，建立了市、区、校、班四级校园体育联赛机制，促进各类青少年体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化。而此次“体育八条”的一大亮点，就是首次在北京中小学全面部署全员参与、全过程参与的“班级赛”。

“体育八条”提出学校每学期要以班级为单位，组织学生开展形式多样、内容丰富的班级联赛，小学每班不少于5场，初中不少于4场，高中不少于3场，比赛项目可由学校因地制宜设计安排。校园足球、篮球、排球特色学校则组织学生开展相应“三大球”班级联赛，每班每学期不少于5场。

“学校体育最重要的属性就是面向人人、惠及人人，让每一名学生都能享受体育带来的乐趣。”北京市教委相关负责人表示，“经过研究，我们发现‘班级赛’是学生参与并感受体育乐趣最好的形式。它不仅普及面大，还能很好调动学生参与锻炼的积极性和热情，还可以教会学生敬畏规则，尊重裁判，尊重对手，养成良好的锻炼习惯。老师们也要把‘班级赛’当作一个重要的教育阵地，不仅教会学生如何去赢，更要教会学生怎么面对失败，如何从失败中汲取经验。”

据了解，北京近年来学生体质健康状况呈持续改善的趋势。2021年至2024年，中小学国家学生体质健康测试优良率逐年递增。北京还将整合学生每年的体质健康测试数据和体检数据进行分析、比对，通过大数据、人工智能等数字化手段，建立学生线上“健康师”辅助机制，帮助家长动态了解学生的健康状况，引导家校合作，科学指导学生有效开展体育锻炼。

（记者 董城）

(责编：李昉、李依环)