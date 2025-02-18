新疆维吾尔自治区推广青少年冰雪运动

本报记者 李亚楠

在阳光照射下，新疆可可托海国际滑雪度假区的粉雪散发着莹润的光泽。阿勒泰地区富蕴县第一小学五年级学生那尔波力·海拉提从远处山顶上疾驰而下，雪板滑出的S弯清晰可见，“早就盼着来一趟，不虚此行。”

几百公里之外，阿勒泰市第二中学体育教师木黑亚提·达尼亚尔带学生们去滑雪场上课。将体育课“搬”进滑雪场，是阿勒泰市中小学近年来的创新之举。2018年开始，阿勒泰市把滑雪纳入中小学生体育教学内容。近年来，每到雪季，阿勒泰市区的5所学校会适当调整课堂安排，每天组织几百名学生往返将军山滑雪场学习滑雪。费用由当地教育部门负责，往返滑雪场有专车接送，到雪场后安排专业教练教学，班主任、体育教师全程跟随确保学生安全。

“基本每个学校都有两名会滑雪的体育教师，平均每个学生每个雪季能上2—3次滑雪课，每次半天，如今学校90%以上的孩子会滑雪了。”木黑亚提·达尼亚尔说。

而新疆生产建设兵团第十师北屯市一八一团中学，更是把滑雪场“搬”进了校园——这里有全国唯一的校园越野滑雪场，拥有2500米专业雪道。此外，作为全国冰雪运动特色学校，一八一团中学开展速度滑冰课程已有40余年，建有400米滑道的标准冰场、200米轮滑场，配备专业速滑及越野滑雪装备、专业教师8人。

在乌鲁木齐，也有不少学校因地制宜开设了冰雪运动课程。新疆教育学院实验小学在教学楼地下一层设置了仿真冰场，开设冰球课，采取外聘教练和本校教师组合的双师授课模式进行教学，并组建了校冰球队；乌鲁木齐市第十五中学作为冰雪运动特色学校，冬天开设滑冰课，夏天开设轮滑课，不仅该校学生速度滑冰普及率达到了100%，还新开设了冰上曲棍球课程。

近年来，新疆积极推广普及冰雪运动进校园，持续举办百万青少年上冰雪活动和青少年各项目U系列赛事，每年浇建学校冰场100块，共有95所学校成为“新疆维吾尔自治区体育传统特色学校（冰雪项目）”。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 15 版）

(责编：李依环、孙竞)