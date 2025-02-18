山东日照——

本报记者 王 者

下午4点，下课铃声响起，山东省日照市经济技术开发区献唐学校小学部的孩子们奔向操场，在老师的指导下分区列队，利用课后服务时间参与足球、田径、跳绳等体育社团活动。

无球跑动、停球虚晃、大力抽射……一场男足对抗赛正在上演，小队员许玳尔行云流水的动作，引来场边阵阵欢呼。许玳尔今年读四年级，加入足球社团已经3年了。凭借出色的球技，他已成长为球队的主力队员。

“踢球不仅给我带来快乐，还让我交到了很多朋友。”许玳尔说，“除了每周参加两次校内社团活动，我也经常利用课余时间和同学们切磋球技。”

为了让学生增强体质、享受运动快乐，自2020年春季学期起，献唐学校打造了体育社团超市，足球、篮球、乒乓球、排球、跳绳等20多个体育项目陆续“上新”。学生可根据自己的兴趣爱好，选择参与。“每逢新学期社团纳新，孩子们都很兴奋。”献唐学校小学部体卫艺主任王星霞说。

为了满足更多学生的运动需求，体育社团规模不断扩大。谁来当教练？从学校里的体育教师到聘请校外培训机构老师、专业教练，学校广泛挖掘社会资源，建立起一支专业体育师资队伍。

“稳住心态！”“注意落点变化！”乒乓球桌旁，学校外聘的专业教练高菊滨正指导学生们训练。像她一样的专业教练，献唐学校共聘请了6名。

各种举措让学生训练的效果不断提升。2021年1月，献唐学校获评“2020年全国青少年校园足球特色学校”。排球、跳绳、乒乓球等社团的学生们，也多次在比赛中获得好成绩。

为确保体育活动安全有序开展，学校设置了辅导员、安全员岗位，还开设了心理健康教育等课程，助力学生身心健康、全面发展。

献唐学校的体育社团超市，是日照市近年来探索体教融合发展新路径的一个缩影。通过设置“选修+必修”体育课程，学生可自主选择练习喜欢的运动项目。此外，日照市鼓励学校成立体育兴趣小组、体育社团，提升大课间等校园体育活动的质量，保障学生每天享有校内、校外各1个小时的体育活动时间。截至目前，日照市中小学共有体育社团超1300个，开设运动类特色课程100多门。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 15 版）

(责编：李依环、孙竞)