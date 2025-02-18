本报北京2月17日电 （记者王昊男）17日是北京市中小学春季学期开学首日，北京交通部门全力保障“开学路”，全市同步开通294条通学公交。

加强校园周边交通服务保障。地面公交方面，北京全面优化运力调度，通过提前发车、加密发车、延长运营等措施，提高通学出行服务水平。公交集团启用开学季行车时刻表，工作日全日计划增加3600余车次，其中早晚高峰增加2000余车次；对进出城重点联络线、途经各大居民区及学校周边的线路早高峰7:00前加齐运力，晚高峰时间延长至19:30；根据客流和道路情况及时采取调度措施，依托京通、京藏、京港澳、通燕高速及三环路、广渠路、阜石路等快速通行条件，69条线路早晚高峰增发快车500余次。

优化通学公交服务。开学首日，北京同步开通294条通学公交，服务学校116所，服务学生1.6万余人。“开学后，将结合学校、家长实际需求变化情况，持续做好线路优化、新开工作。”北京市交通部门相关负责人介绍，今年，北京将结合学校周边通学路建设，逐步建立完善“市政+交管+街道+学校”的保障联动机制，积极推动通学车在校门口及小区出入口就近设置通学车站，方便学生就近候车。

此外，为缓解开学日学校周边交通压力，北京市交通部门联合多部门提前谋划、综合部署，采取分年级、错峰、分校门上下学等方式避免大客流集聚；在部分交通压力较大路口、区域，采取交通管控措施，维持校园周边交通秩序。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 11 版）

(责编：李依环、李昉)