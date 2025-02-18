广东兴宁市第一幼儿园园长黄柳平扎根乡村幼教事业——

本报记者 洪秋婷

早上不到8点，在广东梅州兴宁市第一幼儿园，园长黄柳平（见图，受访者供图）开始了一天的工作。左手一沓材料，右手一支圆珠笔，只见黄柳平走在园区内，挨个查看活动室、厨房、户外活动场、各个办公室，她忙碌的身影出现在园区的各个角落。

“我们是集团化办学，其中有3所幼儿园位于离县城五六十公里的北部山区，我定期去他们那里看一看情况。”作为兴宁市第一幼儿园教育集团理事长，黄柳平告诉记者，让山里娃也能享受到和城里小孩一样的学前教育，是她的心愿。

“山区留守儿童多，更需要心中有爱的幼教人来呵护。”20世纪90年代初，还在兴宁师范学校幼师班就读时，年轻的黄柳平便坚信，幼儿园老师是孩子早期教育的关键，也是人一生中重要的“点灯人”。抱着这样的信念，她扎根乡村幼教事业，一干就是30年。“刚入行时，兴宁的幼儿教师非常稀缺，待在这里我能感受到自己存在的价值，因为山里的孩子需要我。”黄柳平回忆道。

担任园长后，黄柳平十分注重年轻教师的培养。“这些年来，山区幼儿园的师资力量有了很大提升，但相比城镇来说，还是有一段距离。”黄柳平认为，想要园区幼教质量进一步提高，园长必须带头学，理念要更新、专业知识要扎实，才能通过自身的行动去带动其他幼教老师。

“我每天都会挑选对我们开展教育工作有帮助的文章，分享到青年教师交流群中，鼓励大家畅所欲言，帮助他们树立对幼教职业的热爱。”黄柳平热情地说，“我会把自己的经验分享给年轻人，让他们相信，只要把工作当成事业，把事业看成自己能够持续为之付出的志业，并从中获得价值感与幸福感，就可以成为优秀的教师。”

2021年，黄柳平创建兴宁市第一幼儿园教育集团后，做的第一件事就是组建年轻的教研团队，让有情怀、感兴趣、有能力的年轻人有更好的舞台。

听课、评课、上示范课、开讲座……黄柳平积极开展教研交流活动，认真做好对青年教师的传帮带工作，精心策划课例设计、指导玩具制作、举办德育能力大赛等活动，促进青年教师的专业成长，培养出陈秋珩等20多名青年骨干教师。

陈秋珩如今是兴宁市爱兴幼儿园的园长，想起黄柳平昔日给予自己的指导，她充满感激：“黄园长总跟我们说，无论是教学中的难题还是人生规划上的困惑，只要有需要，随时可以联系她。”她说，黄柳平在工作上是业务精湛的专家，在生活中是温暖知心的姐姐，她独特的人格魅力一直影响着自己。

除了指导本园的工作，黄柳平还担任过兴宁市教育局幼教专干、学前教育教研员，10余年来坚持深入民办园、乡镇园督导评估。她随身携带的笔记本上，走访各幼儿园的记录密密麻麻。她说：“督导幼儿园工作压力不小，但我始终坚持办园标准不放松，要让更多规范办园的幼儿园为孩子们提供更广阔的成长天地。”每次评估结束后，她都会将自己的经验毫无保留地与对方分享，提供专业支持与帮助。

当黄柳平结束一天的工作，月亮已爬上树梢，而她的微信依然响个不停——正为教学能力大赛做准备的年轻老师们还在向她咨询专业问题。“我想让更多人成为山里娃的‘点灯人’。”手机屏幕发出微光，黄柳平眼中也闪着亮光。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 06 版）

(责编：李依环、李昉)