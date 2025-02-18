“好运全都来，活力全都开，祝您笑口常常开，迎接财源滚滚来……”欢快的歌曲在位于阿塞拜疆首都巴库的阿塞拜疆语言大学内响起，阿执政党新阿塞拜疆党（新阿党）青年联合会近日组织当地年轻人在这里体验中国年，丰富多彩的中国春节文化项目让他们充满了对中国的向往。

走进活动现场，到处是喜庆的春节气氛。大红灯笼高高挂起，各色剪纸等中国特色工艺作品装饰四周，展台上摆放了龙井、铁观音、大红袍、金骏眉等中国名茶，年味十足的文艺节目和文化体验活动让来宾们陶醉于浓浓的中国年味之中。

中国驻阿塞拜疆大使馆临时代办丁涛在活动上介绍：“去年12月，‘春节——中国人庆祝传统新年的社会实践’列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这赋予今年春节独特的世界意义和更加喜庆的节日氛围。”

本次活动发起者之一的新阿党青年联合会主席伊斯拉莫夫在致辞时表示，这是一次意义非凡的活动。增进两党青年组织间交流对于建立两国长期、可持续的友好关系至关重要。

歌舞表演《好运全都来》，把现场观众的情绪调动了起来。古筝表演者在弹奏前详细介绍了这一中国传统乐器，其表演的《山丹丹开花红艳艳》让观众听得如痴如醉。葫芦丝演奏《军港之夜》，京剧唱段《同光十三绝》……观众对节目报以热烈掌声。

体验环节的品茶活动让当地年轻人大开眼界。他们说，阿塞拜疆人生活中也少不了茶，但基本只喝红茶，开水冲泡或煮，没有中国茶这么多品类和学问，它们不仅外形各异，冲泡方法、味道也大相径庭。几位当地年轻人一边品尝，一边啧啧称奇，表示有机会一定去中国实地看看这些茶的生长环境和制作工艺。

中国书法展示让当地人了解到中国篆、隶、行、草的知识和魅力。有两位小伙子忍不住借来毛笔尝试。

来自阿塞拜疆建筑大学的古尔姗兴奋地对记者说：“中国的风俗和传统很吸引人。比如剪纸、茶文化，还有活版印刷，让我充满了好奇。非常感谢现场志愿者向我们介绍中国文化。”

曾两度访问中国的新阿党青年联合会成员拉夫琳娜表示：“中国的人文和自然景观，以及热情好客的人民给我留下深刻印象，这次来体验中国年勾起我对中国的美好回忆，希望再去中国。”

（据新华社电 记者钟忠）

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