吴 丹

寒假缤纷多彩，学生们的快乐与喜悦挂在脸上。在天文馆凝望星空、畅想未来；在实验室默默坚守、探秘科学；连线“云端课堂”，传递知识与关爱；赶大集、办年货、品美食，寻味浓浓中国年……天地大课堂，万物好老师，对学生们来说，寒假是一段意义非凡的成长之旅。

寒假是什么？这似乎是个简单的问题，“放松”“学习”“成长”“相聚”，这些都是假期的关键词。但若进一步追问，相比学校教育和其他假期，寒假的独特性是什么？如何让假期的教育意义充分体现？回答好这些问题，才能更好地引导学生度过一个充实又有意义的假期，为孩子架起全面成长的桥梁。

寒假最鲜明的特点，在其文化特性。剪窗花、写春联、行花街、猜灯谜……与春节、元宵节撞个满怀，一项项承载着团圆、吉祥等美好意象的传统习俗，是千百年来中国人的春节日常，也是寒假独有的育人资源。今年是首个“非遗版”春节，鱼灯游弋，铁花绽放，英歌舞欢腾，学生们在各具特色的非遗表演、热闹喜庆的民俗活动中，感悟中华文化的博大精深。家人闲坐，灯火可亲，言笑晏晏，阖家团圆的美好时刻，让学生感受到情绪的纾解、家国的温暖，更在潜移默化中提升了社会交往、情感表达、公民意识等能力和素养。

与学校教育相比，寒假没有固定的教室，也没有持续的师资指导，大部分学生回归到家庭教育、社会教育之中，学习和生活空间都发生了改变。或是和亲友来一场“说走就走”的旅行，游览祖国的大好河山，领略各地的风土人情；或是打卡博物馆，从人文历史、自然科普，到艺术审美、民俗特色，与跨越千百年的人与物展开时空的对话；或是投身公益活动，参与垃圾分类宣传，为社区老人送去温暖，在服务他人的过程中培养社会责任感……遇物则诲，相机而教，假期是学生自主探索、自我管理的珍贵时光。

“过完年就长大了一岁”“新的一年，祝愿茁壮成长”“勇敢追梦，未来可期”……在年夜饭桌上，在拜年的欢声笑语中，长辈们总是满怀期望与爱意，给孩子们送上真挚的祝福。春节蕴含着“增岁”的意义，这是时间维度上的成长，而内心世界的成长，则需要家校社共同努力。

寒假是孩子成长的重要时期，家长可与孩子一同回顾过去、规划未来，以高质量陪伴给予孩子足够的信任和尊重，让教育真正成为一场充满爱与关怀的陪伴之旅。要掌握教育中的松弛感，既不能“放得太松”，让孩子沉迷于电子产品，影响视力和身体健康，也不能“压得太紧”，报班过多、作业繁重，导致假期变成第三学期。

学校教育也不能缺位。放假前，布置寒假作业时，不妨多融入一些开放性、探究性的作业类型，鼓励学生全面发展。假期中，通过家访、在线沟通等方式，保持家校联系，追踪学生成长动态。开学后，在评价环节，应及时对假期作业进行总结和反馈，绝不能简单地以“阅”字敷衍了事。

社会各方应共同参与，创设安全环境，丰富活动载体，挖掘特色资源，开放更多运动场馆和公共文化场馆，适当延长假期开放时间，提供托管、照护等暖心服务。

这个寒假，我们欣喜地看到，书山题海的纸质作业少了，寓教于乐的实践活动多了；对成绩的过度关注少了，学生自由探索的机会多了……一个有知识、有年味的寒假，昭示着更为理性科学的教育模式、教育理念正扬起风帆，稳步前行。

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)