本报北京2月8日电 （记者吴丹）记者从教育部获悉：新修订的《中小学生学籍管理办法》（以下简称《办法》）近日正式印发。

“《办法》对空挂学籍、人籍分离、重复学籍等问题均做出了回应。”教育部基础教育司负责人介绍，如第二十五条规定学校应当至少每学期核准一次学生学籍，确保人籍一致、学籍变动手续完备、学生基础学籍信息和学籍变动信息准确；严肃、及时处理检查中发现的人籍分离、空挂学籍等问题。

《办法》对学生教育数字身份、学籍管理移动端建设、减证便民等作出明确规定。如第十五条规定进一步简化跨省转学材料，实现跨省转学“一网通办”。第二十四条规定推进基于学生基础学籍信息的“学生可信教育数字身份”建设与应用，在不同应用系统间实现学生教育身份信息的可信识别与安全共享。

此外，《办法》对学籍管理工作安全制度和学籍数据信息安全提出了明确要求，规定各级教育行政部门需建立学籍安全管理的预警机制，各级管理人员应严格遵守数据使用规则，严防学籍数据泄露，严防其他应用系统违规采集学生信息。若造成信息泄露与违规使用的，依照“谁批准、谁负责”的原则对相关涉事人员依法进行处理。

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 02 版）

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