原标题：老同事忆黄旭华：事业是一生追求与永不后悔的目标

中国工程院院士，共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者，中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华因病医治无效，于2025年2月6日在武汉逝世，享年99岁。7日，在位于武汉的中国船舶集团第七一九研究所，与黄旭华共事多年的老同事翻着相册，回忆他的生平点滴。

中国船舶集团第七一九研究所退休职工的曹志荣说，每次遇到黄旭华，聊得最多的就是核潜艇，即使年事已高，他也一直关心核潜艇今后发展，以及如何把后一代人引到核潜艇研发的路上来。

83岁的中国船舶集团第七一九研究所退休职工黄忠宝，至今还记得自己1965年毕业来到所里的场景。那一年，中国核潜艇工程重新启动，但由于当时资料奇缺，核潜艇长什么样、有几个舱，大家心里都没底。

黄忠宝回忆，当时，有人带回一个核潜艇模型，外观比较真实。黄旭华和团队反复测量、绘图、拆装，从中寻找灵感，也验证了设计思路的可行性，让中国核潜艇实现从图纸到大洋。

“世界上(的)核潜艇总师，跟核潜艇下潜的，参加(极限深潜)试验的，(当时)就是我们黄旭华一个。”每当谈起这位老同事，黄忠宝总是满脸骄傲。

“山知道我，江河知道我，祖国不会忘记，不会忘记我……”与黄旭华共事了60年的退休职工刘润林翻看着老照片，忍不住唱起《祖国不会忘记》。

2月7日，刘润林展示1986年黄旭华(左)在同乐会上吹口琴的老照片。中新社记者 邹浩 摄

这是黄旭华生前最喜欢的曲子之一，经常带领同事们唱。在刘润林心里，黄旭华平易近人的形象最为鲜明。1986年，刚担任办公室主任的刘润林召集职工举办新春同乐会，生怕办不好。没想到，黄旭华拿出口琴给大家表演了一段才艺，活跃了气氛。每当职工家有喜事，他也总是主动关怀。

曹志荣表示，黄旭华的一生贡献给中国核潜艇事业。他记得黄旭华曾说，“事业”和“职业”虽一字之差，但“职业”是工作8小时之外可以休息、请假，“事业”是一生追求、永不后悔、孜孜不倦的目标，是一个人最高尚的精神境界。

“黄院士一生就是体现了这种精神，值得我们永远学习。”曹志荣说，“如今，中国核潜艇研制事业蓬勃发展，也有了很多接班人。中国有这个底气，什么都不怕。”(记者 武一力)

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