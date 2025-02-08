本报记者 禹丽敏

匈牙利首都布达佩斯英雄广场不远处，一幢庄重典雅的白色小楼前灯笼高挂。这里便是布达佩斯中国文化中心。

去年5月，习近平主席对匈牙利进行国事访问期间，中匈两国签署了《中华人民共和国文化和旅游部与匈牙利文化与创新部关于布达佩斯中国文化中心启动运营的联合公报》，标志着布达佩斯中国文化中心正式启动运营。

2月3日正值蛇年新春大年初六，匈中双语学校大厅人头攒动，来自中国的古筝表演团队正在这里演出。这是布达佩斯中国文化中心参与举办的蛇年春节庆祝活动之一。

“夕阳映照万顷碧波，渔民悠然自得，满载丰收的渔船随波渐远。现在，我们用热烈的掌声欢迎第一个节目——《渔舟唱晚》登场。”两名小主持人用中文和匈牙利语分别报幕。

《渔舟唱晚》曲调欢快，《广陵散》气势磅礴，《云裳诉》令人潸然，《战台风》扣人心弦……观众热烈的掌声未毕，音乐家们又坐定，一曲匈牙利民歌令在场的匈牙利小观众们分外惊喜。“演出非常精彩！春节庆典是我们学校非常重要的活动。今天的古筝表演让学生们沉浸式感受中国春节文化。”匈中双语学校校长埃尔代伊·苏珊娜在演出后对记者表示。

“为了让活动更加本土化、更具活力，中心充分了解当地民众的意见并让匈牙利籍雇员参与到活动组织中。”布达佩斯中国文化中心主任金浩告诉记者，目前文化中心团队有4名中国雇员，4名当地雇员，“每场活动，大家都群策群力，匈牙利籍雇员为我们提供了很多灵感，安东尼娅便是其中之一。”

安东尼娅10岁起便在匈中双语学校学习中文。“我从小就喜欢中国文化，想学习中文。”安东尼娅向记者介绍，她去年9月正式加入布达佩斯中国文化中心，负责前台接待以及图书整理等工作。通过参与组织节庆活动，她体会到中国春节喜庆热闹的氛围，了解了中国春节文化习俗。

为让活动更加贴合当地民众需求，布达佩斯中国文化中心也在活动形式上推陈出新。在“指尖上的非遗——中国文化体验日”2025“欢乐春节”活动上，来自中匈两国的非遗代表性传承人分别介绍中国非遗苏绣和匈牙利世界非遗马丘刺绣独特的历史传统和艺术特点，指导观众体验刺绣技法。“来参加活动的有很多年轻面孔，这让我非常惊喜。”马丘刺绣代表性传承人费利佩·尤迪特高兴地说。

匈牙利文化与创新部部长汉科·鲍拉日表示，布达佩斯中国文化中心的运营充分体现两国相互尊重、彼此信任，为两国文化互通、文明互鉴构建新桥梁。新的一年，匈方愿同中方携手共同探索新机遇，打造合作新亮点。

正式启动运营以来，布达佩斯中国文化中心线下开展文化交流活动近30场，覆盖受众约30万人次，自媒体平台账号粉丝数量达13万。其中，有好几名线下“铁粉”，几乎场场来参加文化中心组织的活动，年过半百的帕普女士便是其中之一。她告诉记者：“春节对中国人意义非凡，我也同样喜欢这个热闹的节日。这个春节，匈牙利的年味很浓！”今年，帕普有个新目标，她要将中文学得更好。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 03 版）

(责编：李依环、郝孟佳)