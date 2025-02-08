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嵊州越剧：高新技术增添戏曲魅力

2025年02月08日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：嵊州越剧：高新技术增添戏曲魅力

2025年春节假期，走进绍兴嵊州的越剧小镇，可不时听到婉转悠扬的曲调从青年游客口中唱出，与街巷间高悬的彩灯、张贴的对联相映成趣。在嵊州越剧博物馆艺术体验中心尤其热闹，人工智能（AI）生成越剧角色等项目颇具趣味性。

作为中国第二大剧种，越剧发源于浙江绍兴嵊州，迄今已有上百年，是首批国家级非物质文化遗产。越剧以优美的唱腔和精湛的表演而闻名，也被称为“中国歌剧”，拥有《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《西厢记》《碧玉簪》等诸多代表剧目。近年来，越剧不拘泥于传统，结合现代科技创新演绎形式，唤起越来越多的年轻观众对戏曲的好奇心。

浙江小百花越剧院宣传策划部副主任韩斌告诉记者，越剧表演也在不断借鉴融合大型演唱会、旅游实景秀等大型演艺舞台设计，舞美灯光技术的应用，对越剧表演的改变尤为直观。

以浙江卫视“越韵中国年——2025越剧春节晚会”为例，在越剧演员陈丽君、范雅琪出演的唱段《断桥·下山》中，舞台屏幕随剧情发展而变化。特别是到“许仙”决心冒着风浪下山寻“白素贞”的情节，演员身形晃动、演绎船只颠簸的状态，搭配舞台屏幕上翻涌的风浪以及紧张激烈的声乐，使画面更有感染力。

在舞台上设置超高清LED屏幕，通过动态投影技术呈现如梦似幻的风光，或是采用分布式精准扩声技术和多角度照明系统，使整个舞台层次分明、光影交错，为观众营造出一种身临其境的沉浸感，在如今的越剧演出中已不鲜见。

若论沉浸感，除了舞美灯光，扩展现实（XR）技术通过结合虚拟现实、增强现实和混合现实等技术，创造出的表演效果令人耳目一新。此前，上海戏剧学院、上海越剧院联合高校、企业打造XR戏曲《黛玉葬花》，设计制作了“三生石畔”“荣国府”“沁芳桥”等相应的舞台三维场景模型。

该创作团队将若干舞台道具、布景以及越剧演员的表演合成在虚拟空间，开发专门软件，通过扩展现实设备的物体对象和图像识别跟踪定位技术等，获取“大观园”实体空间中的舞台艺术装置、建筑、道具等空间特征及定位信息，并将虚拟空间与实体空间叠加。观众能借助平板或虚拟现实头显设备，全景式自由观看演出，同时通过自由移动探索不同情境，实现“非线性”的观演模式。

传统戏曲除了在舞台、视觉方面下功夫，近年来还联合动画、游戏等领域尝试跨界。在2024最美的夜bilibili跨年晚会上，虚拟歌手依托全息投影技术“现身”舞台与越剧演员陈丽君互动，将昆曲《牡丹亭》、越剧《梁山伯与祝英台》、京剧《霸王别姬》等经典剧目唱段串联。

早在2019年，游戏《王者荣耀》中的角色“上官婉儿”跨次元“拜师”越剧名家茅威涛。彼时《王者荣耀》与浙江小百花越剧院合作，为游戏角色“上官婉儿”打造了一款限定皮肤。这一游戏皮肤以茅威涛演绎的梁山伯形象为基础，运用动态捕捉技术，对越剧名家潇洒飘逸的身段进行了复刻。

韩斌介绍，利用动作捕捉技术记录名家表演身法，建立数字资料库，创新学习模式，也是越剧利用数字技术的一个探索方向。结合现代科技，丰富呈现方式，越剧要持续保持年轻化，让年轻人乐于接触、有足够耐心感受传统艺术的魅力。（洪恒飞 记者 江 耘）

(责编：郝孟佳、李依环)

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