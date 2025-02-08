原标题：自贡灯会：光影交辉传承传统文化

2月4日，正值新春假期。四川自贡的夜空，被一盏盏精美绝伦的彩灯点缀得如梦如幻。第31届自贡国际恐龙灯会现场，人潮涌动，欢声笑语不绝于耳，浓厚的节日氛围弥漫在每一个角落。

“这些灯笼真的是太精美了！”来自成都的游客李先生驻足在灯会大门前，目光被这些造型各异的巨型灯笼吸引，忍不住赞叹道。

2024年12月，“春节”申遗成功。作为国家级非物质文化遗产代表性项目的自贡灯会，如何以灯火为笔，绘就一幅丰富多彩的中国年味地图？带着这份好奇与期待，科技日报记者来到自贡，亲身体验申遗成功后的首个春节。

非遗之光点亮新春

在灯会大门正中央，三个巨型“剪纸”灯笼缓缓转动，与两侧徐徐展开的卷轴交相辉映，共同构成了名为《喜气盈门》的灯组。这组灯以自贡“小三绝”剪纸为灵感，结合传统灯笼和鼓的形态特点，融入中华文化特有的山水、建筑等元素，组合成一幅长达55米的巨型画卷。

“《喜气盈门》灯组是自贡灯会的‘门面担当’。这组灯运用平雕、浅浮雕、深浮雕等工艺模拟纸雕效果，在体现自贡地域文化、兼顾大门功能性需求的同时，充分展现了自贡彩灯的高超技艺。”灯组制作方、海天文化设计总监韩卓训介绍。

本届灯会汇聚了瓷器、川剧、吹塑等技艺，推出了以“五谷丰登”“年年有余”等为主题的特材灯组。这些用蚕茧、玻璃药瓶等“新奇”材料捆扎而成的彩灯，不仅是自贡灯会的传统特色，也是自贡人心目中独特的文化记忆。

值得一提的是，在灯会的热闹氛围中，舞龙舞狮、灯舞灯戏、川剧变脸、杂技表演等“年味之旅”展演也精彩纷呈。今年，自贡市紧扣“非遗春节元年”主题，策划了200余场特色文旅活动，涵盖非遗展演、民俗体验等多个方面，旨在为市民、游客呈上一道道充满“中国风”“巴蜀韵”和“盐都味”的文旅“大餐”。

科技焕彩传承文化

以科技之力让传统文化焕发新生，是本届灯会的又一亮点。

步入“恐龙河谷”灯组展区，一幅令人震撼的画面呈现在记者眼前：湖中，蛇颈龙在水中悠然嬉戏；空中，翼龙摇头摆尾自由翱翔。一时间，仿佛步入了神秘的“侏罗纪世界”。

“这片展区布置了50只栩栩如生的仿真恐龙。借助先进的AI机械动感技术，这些置景与彩灯交相辉映，生动再现了恐龙捕食等场景。”灯会艺术总监杨勇介绍。

同时，本届灯会还运用了仿生机器人、声源定位等前沿科技，打造了AI机械恐龙灯组和智能“恐龙战队”。这些“恐龙”不仅能够通过视觉识别技术精准捕捉游客的动作和表情，还能借助多感知交互以及高精度声源定位技术与游客进行实时互动。

“我们不仅要传承千年的制灯技艺，更要通过科技创新，让灯会与时俱进，以吸引更多年轻人关注。”杨勇说。

2025年的自贡灯会，用科技点亮了非遗，也用光影演绎了中国年。在这里，传统与现代交织，科技与文化融合，一组组精美的灯组，照亮了传统文化传承创新的道路。（刘 侠 记者 滕继濮）

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