原标题：科技“点亮”春节新潮范儿

精彩的火烧龙表演为春节增添了喜庆的氛围。 重庆市大足区委宣传部供图

北京首个AI主题科技庙会上，人形机器人玩转“京剧”和“变脸”，吸引大批游客驻足观赏；山东省青岛市即墨古城的新春灯会，科技感与梦幻感交织，造就了一步一景的奇妙画卷；湖北省汉口江滩三阳广场上空，1000架无人机“变换舞步”，为市民献上花式新年祝福……

作为申遗成功后的首个春节，2025年的春节可谓是科技味儿十足，被网友称为“赛博春节”。从备受好评的2025年春晚到春节期间各地特色民俗活动，从线上“AI中国年”系列春节文化活动到线下沉浸式非遗体验，无一不洋溢着浓浓的年味和满满的科技范儿。

“今年春节，VR/AR、全息投影、人工智能、大数据等前沿科技与传统民俗撞了个满怀，迸发出AI拜年、智能庙会、机甲醒狮等春节潮流新玩法，不仅重塑了春节仪式感，还向世界展现了‘中国年’的浪漫与魅力。”中央民族大学教授、中国民间文艺家协会副主席林继富接受科技日报记者采访时表示。

视觉奇观 非遗表演焕新生

“城南龙灯有700多年历史，随着制作技术的不断革新，现在的龙灯越来越精致轻巧，龙灯表演也别具特色。”春节期间，记者在江西省南昌市城南龙灯基地看到，由江西省级非遗代表性传承人史克滨制作的“科技版”城南龙灯，在烟火的氤氲中散发着十足的科技味儿。

为让城南龙灯表演更符合现代美学需求，史克滨带领团队创新制作形式，用工程塑料代替传统的竹木材料搭建骨架，以LED灯取代传统蜡烛，并使用电子打火的冷烟花装置，让不点蜡烛的龙灯也能“喷火”，同时推动龙灯出口至美国、法国等地，实现城南龙灯表演“云游四海”。

在山东省邹城市，有着百年传承历史的非遗——火虎表演，也以全新面貌迎接申遗成功后的首个春节。火虎非物质文化遗产代表性传承人周长来将传统表演道具材料改良为阻燃碳纤维材料，将火药捻子改用冷光烟花，并与无人机灯光秀配合，为市民呈现出了新旧融合的火虎表演视觉盛宴。

在2025年春晚众多表演中，《秧BOT》无疑是最出圈的节目之一。搭载先进AI算法等技术的16台人形机器人H1，穿着大花棉袄，跟随着秧歌音乐节奏，整齐地变换舞步，零失误完成一系列扭腰、踢腿、转手绢等高难度动作，甚至能轻松驾驭人类难以完成的反向甩手动作，引发国内外观众热议。

“技术加持下，常见的表演有了新的呈现形式，一些鲜被关注的非遗也能融合着科技元素而重新进入大众视野，焕发新生。”杭州宇树科技有限公司市场经理孙宝岩告诉记者，H1是全球首款能完成原地空翻的全尺寸电驱人形机器人，未来将继续尝试与更多动作类非遗表演融合，创造出新的视觉奇观。

重庆大学计算机学院副教授李瑞远向记者介绍道，以往多用于工业和游戏领域的VR等技术与非遗、民俗的完美融合，是技术应用不断接地气的体现，有助于大众加深理解和认同，“科技与申遗成功后的首个春节‘双向奔赴’，开启了最具科技感的年味游。”

潮玩体验 虚实融合跨古今

“智慧电子导览，让我坐在游船上就能快捷浏览两岸景观；全息立体成像，让我裸眼穿越回千年前包拯断案现场。”春节期间，天津游客孙先生来到河南省开封府景区，沉浸式体验开封市首个全息侦探剧目《闸口盘车案》表演。他告诉记者，虚实交互的舞台上演绎着惊心动魄的谜案，一会儿真人演员与数字演员刀剑搏斗，一会儿游客又与“包大人”共同断案解谜，“充满了未来感与科幻色彩。”

记者了解到，《闸口盘车案》表演依托全息立体成像、裸眼3D视效以及虚拟现实交互等前沿科技，创造了全方位、重沉浸、超感官的潮玩体验，让游客在古与今的瞬时跨越中感受宋韵文化。

“科技赋能，催生了古都文旅新活力。”开封市副市长肖文兴表示，近年来，开封不断创新数字智能服务新模式，解锁更多“科技+文旅”发展形式，不断营造沉浸式文旅新场景，有效地将“流量”变“留量”。

在四川省成都市的元宇宙数字文旅产业园里，《古蜀》VR大空间探索展让游客瞬间穿越时空回到古蜀时期，身临市井街道聆听商贩叫卖声、与古蜀先民互动对话；在江苏省南京市玄武区“大梦·红楼”沉浸式主题展上，游客快速“入戏入梦”，既能与“曹雪芹”对月吟诗，也可与“贾宝玉”飞花传令。

林继富认为，在春节期间，VR/AR技术以及全息投影技术的应用发展达到了新高度，不仅打破了文化呈现的时空限制，让体验者沉浸式感受传统文化在“原生”环境中的魅力，还在数字空间中逐步建立起了文化认同，在汲古润今中激发文化体验新形式。

双轮驱动 赛博春节味更浓

春节期间，北京市海淀区新春科技庙会成最火爆的网红打卡点之一。仿生人形机器人变身财神爷送上“财运亨通”祝福、机器人乐队演奏《金蛇狂舞》乐曲、AI机器人为游客制作糖人和甜品……70多项AI应用场景落地，不少游客直呼“未来已来”“赛博春节太过瘾”。

同一时间，山东省临沂市非物质文化遗产馆也是热闹不已。从正月初一开始，参观者络绎不绝，70余场戏剧、曲艺、武术等演出几乎是场场满座，最受欢迎的“过门筏剪纸”连续补了4次原材料。

“我们的‘流量密码’就是场景再造、技术赋能以及情感联结，让文化‘开口说话’、让老手艺重新成为春节记忆。”临沂城建集团党委委员、副总经理苏韧表示，如今，科技与非遗的“牵手”已超越工具层面，成为了重塑文化传承的底层逻辑，也唤醒了沉淀至今的优秀传统文化基因。

李瑞远表示，今年，多地的春节年俗活动刮起了“赛博风”，科技与文化的融合大餐让老百姓既享受到了浓郁的年味，又亲身感受了最新科学技术的发展。未来，文化传承和科技赋能的双轮驱动将更加强劲，科技与文化的深度融合会更加广泛，科技型企业、社会组织、非遗代表性传承人等跨界合作也将成为发展新态势。

“但要认识到，科技赋能文化传承的同时，文化传承也在反向激活科技的文明属性。”林继富认为，从四足机器狗辅助人类表演，到今年人形机器人成为演出主角，文化呈现的现实需求有效地加快了相关技术研发进程，推动了技术应用精准落地，有效防止了因技术异化而导致的文化空心化，持续推动“赛博春节”味更浓。（记者 王姗姗 王延斌 魏依晨 孙 越）

(责编：郝孟佳、李依环)