山东省龙口市诸由观镇西河阳村——

本报记者 李 蕊

山东省烟台市文物保护单位西河阳村“王家大院”。

张成金摄（人民视觉）

位于西河阳村的龙口市老年大学摄影班的学员们在实际操作。

柳明光摄（人民视觉）

龙口市老年大学国学班的学员在课堂上诵读《大学》。

李 锴摄（人民视觉）

龙口市老年大学“黄县泥老虎”非遗课程老师李殿平在课堂上进行示范。

刘启强摄（人民视觉）

龙口市老年大学位于西河阳村老龙街上的教学实践基地“民俗体验馆”。

张允田摄（人民视觉）

数据来源：民政部

“我要去上学了，改天再唠。”撂下电话，挎上帆布包，刘奶奶匆匆赶往学校。

七旬老人，为啥还要上学？原来，在山东省龙口市诸由观镇西河阳村，有一所老年大学。

西河阳村建于明代洪武年间，有着深厚的传统文化底蕴，2016年被列入中国传统村落名录。

2023年，龙口市老年大学将民俗专业课堂搬进村里的“老房子”，邀请非物质文化遗产项目代表性传承人担任教师，开设黄县窗染花、剪纸、摄影等课程，在深入挖掘本土传统民俗非遗文化的基础上，打通老年教育进基层“最后一公里”。

“我在古村上老年大学！”——这是西河阳村附近的老人们常挂在嘴边的一句话。自开办以来，这所坐落于古村的老年大学已吸引800余名老年人报名学习，这些老年人多数为本村及周边村村民，还有附近乡镇居民。近日，记者跟随老人们走进西河阳村，体验了三堂富有特色的课。

一堂非遗课：指尖舞蹈唤醒童年记忆

漫步西河阳村，映入眼帘的，是一排排独具胶东特色的老式民居建筑，墙面由火山岩垒砌而成，屋顶黑色瓦片俯仰结合，当地人称其为“哈瓦房”。

“胶东民间，曾流传有一首民谣，‘黄县的房，栖霞的粮’，龙口市原称黄县，哈瓦房就是黄县房的典型代表。”龙口市委常委、组织部部长姜利春介绍，“老黄县房是胶东人居住文明的象征。在古村里办公益性质的老年大学，一是为了方便乡村老年人学习，满足他们的精神文化需求；二是更有利于非遗课程与老房子的结合，让老年人的学习更接地气。”

步入教室，笑语朗朗，一堂非遗课正在进行：一扇窗上，贴着五颜六色的窗花，有花有鸟，图案精美。

“这叫‘黄县窗染花’，是山东省非物质文化遗产，已有200多年历史。”黄县窗染花烟台市级非遗代表性传承人孙少莹是这节课的老师，“黄县人借鉴剪纸和木版年画染色技法，创造出剪刻与色彩点染相结合的窗饰制作技法——‘黄县窗染花’。”

62岁的王淑红是离西河阳村不远的枣市村村民，也是老年大学的学员之一，每周四下午，她都要来上一堂窗染花课。坐在桌前，她手握剪刀，不一会儿一条栩栩如生的金鱼就“诞生”了。

“金鱼剪起来容易上色难。”她拿出几个调色瓶，在纸上调配颜色，一次次在白纸上试验，终于找到适合的颜色。

为何选择窗染花课程？“我们小时候过年一贴上窗染花，新春的气息一下子就蹿出来了。它是我童年记忆里的珍宝。”王淑红笑道。

在老年大学，王淑红不仅是窗染花课程的学生，还是剪纸课程的老师。上基础课的时候，王淑红也会帮助窗染花的老师进行剪纸部分的教学。“边学习边教课，我交到了许多朋友。”王淑红喜上眉梢，“我没上过大学，这下终于圆了梦想，还能学习传播非遗，感觉自己的人生有了更多的价值和意义。”

一堂摄影课：光影之间定格爱与乡愁

夕阳西下，天边渐染。“咔嚓咔嚓”，老年大学学员孙宗玉眼睛紧贴相机，找准角度，按下快门。

在这座古村落，每一栋民居、每一棵花草、每一个角落，都是孙宗玉的拍摄素材。

“没退休时，就犹豫要不要学习摄影。后来，父母逐渐变老，我想通过摄影记录他们的变化。”刚退休不久，孙宗玉就报名老年大学摄影课程，她举起手里的相机，笑眯眯地说，“这是我送给自己的退休礼物。”

老年大学的摄影课程，应该怎么上？“不能像专业摄影课，上来讲构图等晦涩难懂的知识。”山东省摄影家协会会员柳明光是这堂摄影课的老师，“教会老人如何操作相机后，更多的是带着他们到实地操练，然后拿着老人们的作品讲解知识，他们会更感兴趣。”

在柳明光看来，西河阳村是一座古老而美丽的村落，依山傍水，风景如画，是极佳的摄影采风基地，因此，也成为老年大学摄影课的实践点。

为了提升老人们的拍摄水平，柳明光还在课堂上设置了评选比赛。“别看都是一些退休的老人，求胜欲可强着呢！”孙宗玉说，有时候，一堂评选课能延时一两个小时，即使这样，大家还舍不得下课。

上了摄影课后，孙宗玉感觉收获满满。“不仅掌握摄影技巧，还学会发现美好。”如今，她还爱上旅游，走到哪里都要带着相机。一张张照片，定格了浓浓的爱意。“我母亲知道我学习摄影，天天催我回家拍照。”孙宗玉翻出电子相册，照片中的四季在变，父母渐老，但不变的是老人的笑脸，“看到他们的笑容，我的心里就很踏实、很温暖。”

一堂红色教育课：银龄力量激荡英雄赞歌

在这座古村里的老年大学，有这样一堂课，被大家称为“流动的红色教育课”。

“红色资源是宝贵的精神财富。”退休干部张大琪是龙口市新时代文明实践志愿者，受老年大学邀请，来此担任红色教育课堂教师，在教授内容上，他曾犯过难，“给老人们讲红色故事，这堂课到底怎么上？”

“如果讲的是身边事呢？”身边人的一句话启发了他。

1942年，八路军山东纵队“钢八连”在黄县（今龙口市）丰仪店村与日军激战，53名战士牺牲，当地百姓将他们就地安葬，可没有人知道他们的名字。1956年，烈士移葬龙口烈士陵园后，立起了53座无名烈士墓碑。

“经过挖掘，我才发现，原来我们本地的红色文化资源这么丰富。”在课堂上，张大琪讲述了53名无名烈士的故事，“用身边的英雄教育身边的人，更有说服力。”

在这堂课上，张大琪通过摄影展的方式进行授课，每一张照片的背后，都藏着一个故事。由于常年在户外办展，好几张照片有了磨损的痕迹。“这些照片缺失的棱角，也见证着老人们上课的时光。”张大琪说。

在英灵山举办烈士摄影展，在教室排练抗日舞台剧……“课堂形式丰富多彩，学员们也听得认真。”在这所老年大学，老年人不再只是文化知识的接收者，更是传播者、守护者。张大琪说，“有的老人回到家后，还会给他们的孙辈讲起我们龙口的红色故事，有的老人还带着孩子来听。”

在西河阳村，流动红色教育课正在继续。“如果能让一个人感动，那他就可能再去感动另一个人，继而就是一群人。”张大琪挺了挺腰，“这正是这堂课的价值所在，也是古村老年大学的意义所在。”

（王朔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)