本报记者 吴 月

“欢迎来到‘军事博物馆中的北理工智慧’元宇宙展厅，请跟我一起参观吧！”

不久前，北京理工大学第二届科技文物数字仿真建模大赛展示活动中，信息科学技术专业大一学生游奕佳分享了自己的思政课作业。2024年秋季学期“思想道德与法治”课上，运用数字建模、虚拟仿真等技术，大一学生完成了300多件作品，生动展示文化数字化成果，并从中感悟科学家精神。

在北理工，思政教育有着浓浓的科技感。

“如何看待科学与艺术的关系？”“能否介绍您与北理工的故事？”借助学校自主研发的智慧思政大语言模型，学生可以与历史人物的“数字人”对话。

计算机学院副院长张华平介绍，研发团队以历史资料作为数据支撑，通过自主研发的基座模型和强化学习等手段，让历史人物生动呈现在学生眼前、与学生交流，给同学们深刻的学习体验。

借助数字技术，学生可以“穿越”到北理工的前身——延安自然科学院，了解学校的发展历程、奋斗故事；步入思政课虚拟仿真体验教学中心，戴上VR眼镜，体验重走长征路……丰富的教学手段，营造了沉浸式学习环境，让思政教育更加生动鲜活。

“新技术提供了更多的可能性，让思政教育更加个性化、智能化、高效化。”学校思政课教师吴倩说。

围绕学生、关爱学生、服务学生，北理工借助智慧手段，精确了解学生特征、精细分析需求、精准推送内容，构建以学生成长为中心的思政教育体系。

“大家好，我是艾比特（iBIT），擅长语音识别和自然语言处理，你可以通过文字或语音与我交流。”2024年起，北理工师生有了人工智能专属助理“艾比特”。学校有哪些传统文化类的社团？如何查询思政课教学视频？向“艾比特”问几句话，答案迅速跳出。

近年来，学校依托学科优势，大数据、云计算、人工智能等技术与思政教育深度融合，积极探索“智慧思政”，以生成式大模型建设互动式数智伙伴，开发全维度学生综合数据平台，根据学生的专业特长、兴趣爱好、发展需求等，形成学生成长发展报告，智能推荐德育、文体类活动，为学生提供成长指导。

在对话框发送截图，得到与图片相关的校史资料；将图文作为素材输入，生成不同风格的视频……为了更好赋能教学，北理工建设校史校情语言大模型，将知识图谱技术和人工智能技术结合，构建以校内外红色资源为主体的数据库，持续丰富思政资源供给。

“我们拓展思政教育的场景，内容、形式和载体不断迭代升级。”学校党委书记张军表示，将进一步发挥在人工智能等领域的技术和资源优势，探索课程、实践、师资等资源智慧化运用，推动学校思政教育更加开放、高效。

《 人民日报 》（ 2025年01月05日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)