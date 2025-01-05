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人工智能时代怎么教如何学（教育时评）

闫伊乔
2025年01月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着科技飞速发展和应用，越来越多的中小学选择拥抱人工智能。

　　“12乘65等于多少？”上海沈家门小学的一堂人工智能课上，学生与智能机器人“小飞”互动，通过指令让它进行计算和移动；借助编程、语音识别等技术，重庆树人景瑞小学学生自己动手设计出智能声控灯、加湿器、智控风扇等作品……如今，人工智能悄然走进众多中小学课堂，被运用于教师研课、课堂教学等环节。

　　近年来，国家高度重视中小学人工智能教育，将其纳入人工智能整体发展一体部署推进——

　　2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确提出在中小学阶段设置人工智能相关课程；2022年，教育部发布新修订的义务教育阶段课程方案和课程标准，将包含编程的信息科技课程从原有的综合实践活动课程中独立出来；近日，教育部办公厅印发通知加强中小学人工智能教育，明确要构建系统化课程体系、开发普适化教学资源……从课程设置到教材编写，从应用场景开发到实践基地拓展，相关部门“备课”充分，力求上好人工智能这堂课。

　　加强中小学人工智能教育，是教育的长远布局。人工智能成为国际竞争的新焦点，人才无疑是竞争的关键。人力资源社会保障部发布数据显示，我国人工智能人才缺口超过500万，供求比例达1∶10。不断补齐人才短板，是拥抱人工智能时代的当务之急。培养面向未来的人才，是一项系统工程。中小学阶段是提升学生创新意识和科学素养的关键期，引入人工智能教育，根据学生的认知水平和学习需求，在不同学段有针对性地设置相关课程，方能为培养大批具有创新能力和合作精神的未来人才奠定基础。

　　人工智能时代怎么教、如何学？教师应更新教学理念，从知识传授者转变为学习引导者，注重培养学生的创新与批判性思维。比如，小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术，小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术，高中阶段侧重项目创作和前沿应用。有条件的地区和学校可充实人工智能教育教师队伍，引入社会力量和资源，提升教学“含智量”，让充满想象力的种子生根发芽。同时，引导学生主动探索和接纳新技术、新知识，提升自身数字素养，加强合作学习和跨学科学习，培养动手能力和创新思维，更好适应时代发展的需要。

　　教育需要与时俱进，更需要坚守初心。如今，一些探索已取得初步成效：国家中小学智慧教育平台即将上线中小学人工智能教育栏目，缩小城乡教育“数字鸿沟”，使得优质教学资源跨越山海、链接内外；设立184个中小学人工智能教育基地，引导科研院所和高科技企业的人工智能实验室、展厅等场馆向中小学校开放；很多学校将人工智能教育纳入课后服务项目和研学实践，让学生在多元学习活动中，感受科技魅力，促进思维发展……

　　在中小学开展人工智能教育仍是一个新课题，面临挑战。比如，人工智能技术发展的同时可能会带来隐私泄露、算法偏见等社会伦理问题及科技伦理风险。为此，要将正确的价值观融入人工智能教学，培养学生的伦理意识和社会责任感，引导他们明晰使用人工智能工具的边界。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月05日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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