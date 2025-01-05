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不断提升教师亲和力（师说）

张新科
2025年01月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　教师是立教之本、兴教之源，承担着帮助学生健康成长的重任。如何赢得学生的信任，建立和谐的师生关系，从而更好地帮助学生掌握知识、涵养品德，进而启迪心灵？亲和力是一个关键因素。

　　亲和力来源于师生之间建立的平等关系。教师职业神圣而光荣，是用一颗心唤醒另一颗心、用一份爱传递更多爱的工作。在与学生的交往中，教师要善于换位思考，常站在学生的角度看问题，如此才能更好地理解学生的想法、情感和行为。同时，要与学生建立良好的沟通渠道，善于做一个倾听者，让学生感受到尊重和关注。

　　亲和力来源于师生日常的教学互动。教育教学中，怎样增加学生的参与感、激发学生的求知欲、提高学生的学习兴趣，应是教师时常思考的问题。以学生为中心优化教学设计，注重挖掘潜力、发现闪光点，并根据学生的表情、眼神等反馈信息，及时调整教学策略，让学生更多地爱上课堂。在这一过程中，教师也能汲取有益营养，更深入地了解学生需求、提升自身水平，实现教学相长。

　　亲和力来源于教师自身的学识修养。所谓“打铁还需自身硬”，教师以扎实的学识、丰富的经验为学生传道授业解惑，学生就会从心底里认同教师、亲近教师。当学生再次遇到问题时，也会自然而然地寻求教师的帮助。反之，如果教师功力不足，无法解决学生的疑惑，就可能产生隔阂。因此，教师应不断学习新知识、新思想、新技术，努力向前辈学者、先进榜样看齐，从他们的优秀品质中汲取力量。

　　亲和力是教师素养的基本要求，也是增进师生感情的有效途径。期待广大教师不断提升亲和力，做到乐教爱生、甘于奉献，扎根教育岗位，为强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

　　（作者为陕西师范大学文学院教授，本报记者丁雅诵整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月05日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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