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放学后，社区真热闹！（大家谈·今天，如何让孩子们身上有汗、眼里有光）

本报记者 沈靖然
2025年01月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　下午5点，重庆人和街小学门口，10多个学生成群结队，有说有笑。

　　出校门左转，过条马路，来到渝中区大溪沟街道人和街社区居委会，手工活动老师早已在此等候。

　　“家长大多6点下班，放学后1个多小时，孩子没人照护。”“有些娃一放学就拿着手机玩，停不下来。”听到不少家长为此烦恼，社区办起了托管服务。

　　“课后托管可不是看着写作业，我们陪着孩子们画画、写书法、做手工、玩魔方……托管服务文体结合，家长也安心。”人和街社区党委书记陆远秀说，“今天的主题活动马上开始，来瞧瞧？”

　　春节申遗成功，老师提前准备了各式各样的“福”字卡纸，由孩子们自选，制作“福”字剪纸。大家挑得入神，剪得专注，老师也讲起“福”字背后的文化传统。

　　“我已经剪好了！”放下圆头剪，二年级学生杨叶馨自豪地举起手中的作品。

　　“我要把‘福’字贴在窗上。”“看我的‘福’字，多喜庆！”孩子们纷纷秀出各自的“福”字。其中一个“福”字吸引了大家的目光。只见“福”字上有几个可爱的头像，原来是孩子把一家人都画在了上面。

　　另一边，大溪沟街道胜利路社区，托管班的老师正带着孩子们打太极拳。一个个小朋友虎头虎脑，全神贯注。

　　“我们还开展了太极拳、柔力球等体育活动，孩子们都很喜欢。”胜利路社区党委书记张勤说。

　　“志愿者很有亲和力，对孩子们热情负责。”来人和街社区接孩子的家长叶莎莎笑着在门外等候，“除了日常社区托管，寒暑假还有公益托管班。”另一位家长陈怡建议，“希望增加一些室外体育活动，让孩子们动起来、跑起来。”

　　家校社协同育人应以学生健康快乐成长为目标，这离不开社会各界的助力。

　　“社区旁边有个接近300平方米的小花园，即将改造完工，与体育健身结合，家长和孩子们在家门口就能享受到便利、优质的服务。”陆远秀说。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月05日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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