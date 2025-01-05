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德智体美劳全面发展，合力哪里来？（大家谈·今天，如何让孩子们身上有汗、眼里有光）

本报记者 闫伊乔 黄 超
2025年01月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　课间小变化，改革大文章。一些地方的中小学校优化课间安排，释放出坚持五育并举的鲜明信号。让孩子们身上有汗、眼里有光，为何今天格外重要？紧密联动的家校社协同育人，应该如何开展？多地教育部门负责人对话家长、学校、社会人士等，将目光聚焦“合力哪里来”这一话题。

　　——编  者

　

　　1

　　各方多些理解和支持，让课间充满欢声笑语

　　山东青岛永平路小学学生家长刘龙龙：我至今记得童年的欢乐课间，小时候总感觉课间很长，能玩很多游戏：用树枝画格子玩“跳房子”游戏，用身边简单的材料自制毽子，三五个人一组轮流跳皮筋……放学后，小伙伴们找片空地继续玩，一直到天黑才恋恋不舍地被爸爸妈妈喊回家。

　　“静悄悄的课间”，在我的认知里难以想象。时代不同，环境不同，现在一些学校有不少高楼层，孩子活动空间小，磕碰一下，谁家都担心。但不能因噎废食，要求孩子除了喝水、上厕所，减少下楼。打破“静悄悄的课间”，需要各方多些理解和支持，让孩子释放天性、课间充满欢声笑语。

　　学校实行课间15分钟后，孩子回家会经常说起课间活动，与同学玩得很开心。前不久，学校编写了一套口袋书，介绍了丢手绢、编花篮、老鹰捉小鸡、坐轿子等传统游戏。孩子说，这些游戏很新奇，但有些传统游戏时间短、运动量小，玩得不尽兴。我就鼓励孩子把自己的想法分享给老师。最近，学校打算发动师生、邀请家长，创编与学生联系密切、安全简单的体育游戏。

　　青岛李沧区教育和体育局局长王晓光：学生就是要有强健的体魄，在操场上奔跑跳跃，在阳光下快乐成长，在跑跳玩闹中缓解疲劳、释放压力、提升体质。我们一直在体育课上找突破，但如何利用校内资源、挖潜时间和空间成了困扰大家的问题。

　　教体局与学校探讨论证、征集意见，看看哪些时间、空间、资源可以整合利用。因校情各不相同，为避免“一刀切”，先选了4所小学进行延长课间时长的试点，在完成教育教学目标的基础上不断磨合，然后逐步推广至全区小学。

　　我们鼓励各校依托自身的办学特色和优势创新课间活动形式，将传统的广播操、跳绳、踢毽子、跳皮筋与音乐、舞蹈、武术结合，并将体质监测融入日常活动。过程中，还有意外收获：老师们也情不自禁地参与其中，不仅拉近了师生关系，也让课堂上的师生互动更亲密，提升了教学质量。

　　接下来，我们将进一步深化体教融合，给学生搭建更多展示自我的平台，推广包括乒、羽、篮、足、排等多个项目的“奔跑吧少年”系列活动。从校内延伸至校外，把全区开展的校外健步行等活动与学校课程结合，开发新颖有趣的“行走课堂”，让学生感受运动和学习的乐趣。对于家长呼声较高的亲子篮球嘉年华、梦想社团、户外拉练等趣味活动，要持续创新，让家长与孩子们一起动起来。

　　2

　　老师从课间的管理者向参与者和设计者转变

　　北京外国语大学附属外国语学校校长张文超：2024年秋季学期刚开学，我与五年级几位同学一起吃午餐，聊起课间活动。“不知道如何平衡学习和玩耍”“下课前几分钟，大家就跃跃欲试冲向操场，担心抢不到乒乓球台”……同学们你一言我一语，我的内心却五味杂陈。

　　我们学校小学与中学错峰上下课，课间同一时段有2000人左右，让孩子们有的玩、玩得好是当务之急。为此，我带领团队转周边、串楼层，不放过犄角旮旯，开辟了6块活动区域，添置了12张乒乓球台、9块羽毛球场地，以及单杠、攀爬设施。看到体育角、艺术角、阅读角的设计图，学生很兴奋，踊跃提出更好的创意。

　　在我的办公室，透过窗户就能看到楼下活动场地。看见孩子们说说笑笑、玩玩闹闹，是我一天中最开心的时刻。接下来，学校将开辟更多活动微空间，增设相关课程、社团，让学生全面快乐成长。

　　北京市教育委员会主任李奕：教育改革必须坚持人民至上，关注学生的实际获得。之所以延长中小学课间，主要是因为部分学校校园活动空间相对局促，学生课间休息时间不足，家长和社会对此关注度很高。更深层次看，课间微改革的背后是希望总体实现五育并举的教育目标。

　　精力集中到一定程度就需要放松，学习应当有张有弛。特别是幼小衔接阶段的同学，几十分钟认认真真听讲，很不容易。课间一定要让同学们“闹”起来，大声表达、大声说话。如果长时间坐在室内、缺乏运动，“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”“小焦虑”问题就可能出现了。

　　课间课堂调整，是系统性的。推行课间15分钟的头一个月，老师们很受触动。我们有一句推广语：让老师从课间的管理者转变成课间的参与者和设计者。老师对教育的认识要提高站位，不是某门学科讲痛快、讲密集就好，要着眼于培养合格的建设者和可靠的接班人。所以，老师有责任在自己的课上留出余量，为孩子提供良好成长的空间。

　　课间微改革也与教育评价有关。不能唯分数，要把学生身心健康放在第一位，帮助学生快乐地学习、高效率地学习。目前，我们正在调研如何优化教育管理、教育评价和考核指标，在校内为学生创设健康的成长生态。下一步，还将通过五育并举促进学生心理健康，其中，美育教育和劳动实践教育必不可少。

　　3

　　社会支撑不缺位，在设施、人员等方面下功夫

　　浙江湖州德清县舞阳街道玉屏社区工作人员盛浙晨：我们社区的“小孩哥”“小孩姐”比较多，18岁以下青少年占常住人口的40%。但是，社区开展青少年活动往往缺设施、缺专业人员，吸引力有待提高。

　　我们详细摸排了辖区的有效资源，发挥街道成人教育学校等联建单位的专业优势，为小区里的青少年开展体育服务。社区也在运动场一侧设置共享器材区，有皮球、毽子、跳绳等运动器材，受到家长好评。此外，我们还引入第三方建设并运营运动场馆，为12岁以下青少年提供体能训练服务，开展体育公益服务、户外研学活动。

　　当前，家校社协同育人仍面临问题。比如，资源利用较零散，缺乏有效整合，不同主体间的合作渠道不够畅通；专职专业人员缺乏，社区干部在应对亲子矛盾、学生心理健康等问题上缺乏有效经验。

　　放学后，如何让孩子们依然身上有汗、眼里有光？可探索政府统筹、部门协同、学校主导、社会支持的方式，进一步整合各方资源，推进协同育人。建议借助各类场馆资源，构建课程和实践基地，以亲子、师生共同参与等方式，开展中华优秀传统文化、生态、劳动、科学、心理健康教育等主题活动，让孩子在丰富的体验中成长成才。

　　湖州市教育局党委委员蒋立杰：青少年的身心健康是全社会关注的焦点。要打破学校围墙，让家校社同频共振。

　　现实中，每个家庭的教育理念都不一样。有些家长对孩子的教育和成长关注较少，与学校配合度较低。有些家长对孩子的学科学习和考试成绩过度关注，乐见孩子在课间刷题、学习。近年来在调研时，我们欣喜地看到部分学校已经在家校社协同育人上做了新的尝试。

　　父母的言传身教是孩子人生的第一课。为调动家长积极性，湖师附小教育集团等学校召开体育主题的家长会，开展篮球赛、趣味运动会等丰富多彩的活动，让家长与孩子一起拼搏、一起欢笑，在运动中增进亲子关系，见证孩子的成长。

　　当前，不少地方正探索构建家校社协同育人教联体，以学校为圆心、区域为主体、资源为纽带，推进五育并举。在练市镇，练市小学引入地方特色文化练市船拳，开放学校体育设施与周围社区共享。引进专业教练，与本校教师优势互补。开展丰富的校园体育类社团活动，让学生享有自由选择运动项目的机会。但是，部分学校仍有困难：运动、艺术、劳动等方面师资不足、场地缺乏；对教育的评价聚焦在学习成绩、考试分数等方面，影响着学校教育教学；等等。

　　全面呵护青少年身心健康，学校要当协同育人的破局者，基于立德树人根本任务，在执行、协调、转化上进一步发力，让五育并举走出校园，激活教联体生命力。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月05日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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