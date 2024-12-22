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课间15分钟，如何推广开？（大家谈·今天，如何让孩子们身上有汗、眼里有光）

本报记者 吴 月
2024年12月22日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月1日、15日，本报教育版推出头条报道《看，孩子们身上有汗、眼里有光》《5分钟“微改革”，带来什么？》，聚焦多地中小学延长课间时长，引起热烈反响。网友纷纷留言，讲述身边见闻，畅聊见解期盼。把课间还给孩子，如何走深走实，有哪些难点堵点？本期，我们邀请中小学校长，与网友共同探讨课间“微改革”之道，分享育人实践与思考。

　　——编 者

　　

　　对话嘉宾：

　　訾艳阳 西安交通大学附属中学校长

　　于海龙 北京市海淀区上庄学校校长

　　罗 涛 湖南衡阳市珠晖区实验小学副校长

　　

　　拖堂、占用等现象时有发生，应把完整课间留给学生

　　网友留言：

　　“若有些学校拖堂两三分钟，再提前三五分钟打预备铃，课间真的能有15分钟吗？”

　　罗涛：网友的这种担心是有一定现实基础的。我曾观察到，在一些学校，老师为了完成教学任务，或出于多讲一些知识点的想法，有时会出现拖堂的现象。

　　今年10月起，我们学校推行课间15分钟，也遇到过难点。个别老师担心教学任务无法完成，或课间管理难度增加，对改革有些犹豫。对此，学校积极引导老师转变观念，认识到课间“微改革”对于学生身心健康发展的益处。同时，学校也提出严格要求：打铃即下课，拒绝拖堂。15分钟课间，1分钟也不应打折。

　　訾艳阳：改革过程中，统一理念十分重要。西安交大附中兴庆校区从今年11月起实行课间15分钟，首先是逐级统一理念，提高老师们的认识。

　　其次，学校在各学科组教研时进行了研究，规范教学环节和流程，向课堂45分钟要效益。课间有专人督促，记录未能及时下课的班级，进一步向老师了解情况。

　　课间与课堂、休息与学习，是有机的整体，让孩子休息好、玩好是教育的重要一环。实践证明，在课间活动得越充分，课堂上思维越活跃、注意力越集中、学习效率越高。“课上课下精神饱满，学习热情高涨”“以前课前常有迟到进教室的学生，如今孩子们的课间更从容了”……这是老师们写下的心声。

　　于海龙：老师是否拖堂，一定程度上与学校的教育理念相关。在我们学校，很少听到“拖堂”这两个字——原因是，学校进行了课程改革，改进了教学方法，有了不一样的课堂样态。我们提倡任务式教学，引导学生在真实问题情境中掌握知识。课堂上，学生自主探究、小组学习的时间多了，老师讲课时间相对减少。这样一来，也就没了拖堂的必要。

　　长期靠“生拉硬拽”“软磨硬泡”推动孩子学习，对于激发内驱力没好处。我们倡导老师提高课堂效率、用有限时间完成教学任务，而不能靠无限制地投入时间来解决问题。在邀请第三方对学校进行诊断、评价时，“高效课堂”是重要指标，其中就包括考察老师是否占用了孩子们的课余时间、自主时间，并对老师提出建议、做出引导。

　　强制安排课间活动不利于激发创新意识

　　网友留言：

　　“有些学校依然把学生‘圈’在教室。”“希望课间少点‘精心规划’，多增加自由活动时间，不只是排队做各种课间活动。”

　　于海龙：强制安排课间活动不利于激发创新意识。学校的教育教学工作应当由“管理导向”向“育人导向”转变。机械化管理往往意味着简单、统一，而育人要注重学生的个性化成长。

　　学生不喜欢“被设计”的课间。课间延长到15分钟后，我们在校园里新投放了许多游戏器材，如脚踩式泡泡机等。投放器材前，我们一般不提前给孩子打招呼。校园里突然“冒”出一个新器材，孩子们有新奇感，就会围在一起主动研究怎么玩。创新，往往在自由、放松的状态下产生。如果束缚太多，很难催生创新。

　　訾艳阳：学校兴庆校区位于主城区，活动空间确实有限，但我们尽可能地为学生开辟场地。如，操场是立体的，一层、二层是开放式体育馆，三层是田径场，每一层都直接和教学楼相连，学生可以很快到达各个场地。

　　罗涛：学校、老师、家长对孩子的鼓励引导也很重要。我们学校举办了“全员文体活动”启动仪式、亲子趣味运动周、田径运动会等活动。老师在课间带头走出教室，组织、引导学生活动，并鼓励家长与孩子交流时强调户外活动的好处，培养运动兴趣，共同促进孩子们充分利用课间享受乐趣、增强体质。

　　厘清权责，共筑校园安全防线

　　网友留言：

　　“有的学校以安全为由，除上厕所外，不让孩子出教室。”“有些学校的课间，老师要守着学生活动。班级不安静休息、出现打闹情况，就通报批评。如此防范，是否妥当？”

　　訾艳阳：安全方面的压力当然是有的，但不能因噎废食。推行课间15分钟前，学校兴庆校区提前对校园各角落进行了多轮安全隐患排查。如今，校领导每天都会在校园中巡查，发现并处理安全隐患。

　　此外，开展课间活动时，校领导会走出办公室、关注学生课间情况，德育处、教务处等老师会到指定点位进行保障，体育老师也会做好各项运动的专业指导。学校还有志愿服务学生团队，同学们课间会自我管理、自我服务。

　　与此同时，学校也希望能获得更多家长的支持和理解，以及相关部门在法律层面的保障，完善校园安全事故处理程序，为学校解除后顾之忧。

　　罗涛：日常安全教育也很重要。如每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟，会对学生进行安全提醒和教育，其中就包括关于课间安全的内容。

　　安全教育可以采取寓教于乐的方式。如我们将安全知识融入飞行棋地面游戏，游戏里的每一步都对应着一个安全知识要点。学生们在课间玩游戏的过程中也能接受安全教育。

　　于海龙：如果为了避免安全事故，什么运动都不让学生做，这是对教育规律的极大不尊重。

　　学校刚安装秋千时，不少老师提出反对意见，担心太危险了——磕着碰着怎么办？但是，不能因为这个就不让孩子玩了。

　　最好的教育是自我教育，要让学生学会自我保护。实践中，学生经过一段适应期后，就有了规则意识。老师也会引导学生在跨学科课程中自主制定秋千使用办法，如，最多几人同时乘坐、测算秋千摇摆的安全距离等。

　　深化教育评价改革，树立科学的办学导向

　　网友留言：

　　“光有课间15分钟还不够。家庭作业多不多？睡眠够不够？主要还是要真正落实‘双减’，不然孩子依然很累。”

　　訾艳阳：德智体美劳全面发展，字字千金。除了课间15分钟改革，学校兴庆校区还从本学期起，每周在初一年级开设5节体育与健康课程，初二、初三年级开设4节体育与健康课程。我们希望校园更加充满活力、更加人性化、更加有利于学生全面发展，让学生们不仅掌握知识，还提升社交技能，学会如何更好地学习生活，如何在忙碌与休闲之间找到平衡。这是一种自然而健康的育人状态。

　　我们发现一个有趣的现象：毕业班的学生更懂得合理规划时间。最近，孩子们流行在课间打羽毛球，这一风气恰恰是初三学生带动起来的。我们发现，一些学生特别是初三学生下课后喜欢下楼打羽毛球，学校就购置了一批移动羽毛球网，有时老师也参与。看到学校的鼓励和引导，学生们玩得也更放心、更开心了！

　　罗涛：近年来，我们严格落实“双减”工作要求，健全作业管理机制。为了增加课间的时间，我们把学校原有的早读时间进行了压缩，目的也是给学生更多自主探索的时间。

　　未来，期待家庭、社会都能坚持健康第一的教育理念。家长不应过于注重分数，而是要从一生的成长目标来看待教育。注重帮助孩子养成健康成熟的人格、强健的体魄，为一生打好基础。

　　于海龙：期待深化教育评价改革，树立科学的办学导向。如，改革学校评价，克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为；改革学生评价，树立科学成才观念，坚决改变用分数给学生贴标签的做法。

晒晒我的新课表

　　沈阳七中课间的跳绳活动。

　　哨声一响，长绳陡然绷直。初一学生金诗语压低重心，用力蹬地，努力把绳子拽向自己。3局较量虽未获胜，她和小伙伴还是一脸灿烂。

　　12月17日，记者来到辽宁沈阳市第七中学，观看了一场在课间15分钟组织的拔河友谊赛。

　　“以前课间紧巴巴，上趟厕所、喝几口水时间就过去一半，哪有空参加拔河这样的活动？”金诗语额头微微冒汗，脸颊泛红。

　　11月4日起，沈阳市义务教育学校全面执行优化后的作息时间，落实15分钟课间时长，安排学生走出教室、走到户外。

　　“学生变得松弛了。”这是初一（7）班班主任赵楠迪的感受，“虽然只增加了短短5分钟，但孩子们可以更加从容地支配课间时间，不管是适量运动还是有益社交，欢声笑语明显多了起来。”

　　为落实课间时长，沈阳七中把课堂时间从45分钟调整为40分钟（见右侧表格）。

　　“读初中了，上课时间变短，会不会影响课堂教学？”一开始，不少家长心里犯嘀咕。为此，学校狠抓集体备课和教研，优化教学环节，提升教学质量，实现高效地教、高效地学。

　　学校主校区地处中心城区，空间有限，如何破解？

　　“我们把操场划为跑步、篮球、跳绳等6个区域，每个区域都有专职体育教师组织指导，同学们可以自主选择。”校长潘德坤介绍，学校还开辟了体育类“微赛场”、科技益智类“微活动”、艺术律动类“微舞台”等新区域，满足学生多元需求。

　　教学楼转角处，被师生改造成了才艺展示空间。12岁的吴沛哲拿起吉他，即兴弹奏了一段流行曲目，引来一阵掌声。“他不仅自己练习，还经常给同学们传授弹奏技巧，自信开朗了不少。”母亲毛洁说。

　　如何真正落实5分钟“微改革”？“我们明确‘三不’原则，不提前上学、延时放学，课堂教学不拖堂，不增加课业负担。”潘德坤表示，学校安排专人在课间了解情况，查看是否有拖堂现象。

　　“新作息让孩子玩得痛快，状态张弛有度，学习也更高效了。”不少家长说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月22日 08 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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