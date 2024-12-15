本报记者 丁雅诵 闫伊乔

开栏的话

当前，多地中小学课间由10分钟延长至15分钟。12月1日人民日报教育版头条稿件《看，孩子们身上有汗、眼里有光》，探访多地中小学课间“微改革”，引起广泛关注。

党的二十届三中全会对深入实施科教兴国战略、深化教育综合改革作出明确要求。课间5分钟的“微改革”，为课间活动做加法、为学习压力做减法，让更多学生走出教室、走向户外，让更多家长增添了预防“小胖墩”“小眼镜”的信心，让更多学校深入思考如何以学生发展为中心，是探索“五育并举”、落实进一步全面深化改革战略部署的生动实践。

把课间还给孩子，利在当下，谋在长远。教育版推出“大家谈·今天，如何让孩子们身上有汗、眼里有光”栏目，透过一个个在阳光下奔跑的鲜活身影，透过专家学者、校长老师、相关部门的思考，展现教育教学一线注重学生全面发展的创新实践，共同探讨如何更好让孩子们身上有汗、眼里有光，助力教育改革向纵深推进。

对话嘉宾：

王 攀 北京市委教育工委委员、市教委副主任

吴 键 中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长

王文琼 山东青岛市李沧区虎山路小学教育集团校长

姜 波 辽宁省实验学校教师

董银银 陕西西安市雁塔区科创路小学学生家长

时间之变：对学生在校活动进行系统性优化

“希望通过这个小切口，真正做到以学生发展为中心”

记者：课间由10分钟增至15分钟，时长的调整是出于怎样的考虑？

王攀：对学生而言，课间活动不仅是体育活动，更是放松身心、自我调节的好机会。今年秋季学期起，北京市对义务教育学校课间安排做出调整，原则上将课间10分钟延长到15分钟。从政策制定的角度考量，我们希望通过这个小切口，真正做到以学生发展为中心。从长远看，张弛有度的一日学习生活，或将带给孩子从容自若的一生。

吴键：5分钟的“微改革”针对的是现实中存在的问题——“消失不见”的课间。在调研中我们发现，出于安全考虑，有相当一部分学校，课间不允许学生随意走出教室，且严格约束学生的行为，甚至要求同学之间相互监督。学生被“圈养”在教室，厕所成为孩子“社交角落”，这些问题严重影响了孩子们的身心健康。

记者：增加的5分钟从哪儿来？一日课程设置如何统筹安排？

王文琼：课间增加的5分钟，有些是从大课间里腾挪出来的，有些是结合长短课改革实现的，学校应结合实际、因地制宜地对学生在校活动进行系统性优化。从实践来看，目前学校15分钟的课间让学生和老师都更加从容，能有效改善校园生活节奏，达到劳逸结合、动静适宜的效果。

姜波：课间和课堂、休息和学习，是一个有机的整体，不是割裂和对立的。短短5分钟的变化，影响的可能是学校一天的课程设置、学生一天的作息安排。教师应当真正意识到，让孩子休息好、玩好，是教育过程中一项重要的责任。只有像重视课堂一样重视课间活动，才能为学生提供更加健康、活跃的学习环境，从而构建良好的教育生态。

空间之变：走出教室、走向操场

“体育锻炼多一些，‘小眼镜’‘小胖墩’就会少一些”

记者：课间多出5分钟后，怎样让学生真正走出教室？课间活动的形式和内容发生了哪些变化？

吴键：5分钟的改变带来的是时间的延长，也是空间的扩展。以前，课间时间短，学生只够整理书本、喝水、去洗手间，到操场上玩的时间有限，难以开展有组织的运动项目。随着课间时间增长，如何引导学生走出教室、在阳光下尽情奔跑，如何克服场地的限制、合理规划活动区域，如何丰富活动形式、满足学生多样化需求等，都成为学校需要深入探索的问题。

王文琼：5分钟“微改革”需要有科学、系统的改革设计作为支撑。如果无法为孩子们提供合适的场地设施，无法提供合适的运动项目，那么15分钟的效果就会大打折扣。我们学校目前采用的是“共性普及+个性特色”的思路，一方面把跳绳作为普及项目，短跳绳和大摇绳，人人能跳；另一方面为各班级配备沙包、皮筋、铁环等，鼓励孩子玩出个性。

董银银：体育锻炼多一些，“小眼镜”“小胖墩”就会少一些。以前常常担心孩子久坐不动、缺乏锻炼，如今孩子动得多，吃得香，睡得也香，和同学之间的互动交流也变多了。看着孩子充满活力的样子，作为家长，也跟着高兴。

姜波：我们对课间活动内容做了优化，比如开放文体馆、乒乓球馆等校园场馆，并提供器材，让学生有更多选择；把体育课上老师教授的花样跳绳、踢毽子、篮球、手球等项目带进课间，组织“体育擂台赛”；利用校园开放的智慧体育设施，进行体育项目自主检测和团队比拼游戏，激发学生运动兴趣等。

王攀：诚然，安全高效的课间活动离不开学校的科学布局、统筹设计，但也要提防一种现象，就是“被安排”的课间，即学校为了便于管理，要求学生在课间只能参与某些固定的活动。事实上，自主的课间才是学生们期待的。我有一次在一所中学参加教研会议，散会时恰巧是课间，一瞬间楼道里熙熙攘攘，空地上不少学生打起了羽毛球。虽然没有球网、没有画线、没有计分，但孩子们跃动的身影和青春的笑脸让人十分感慨。爱玩是孩子的天性，让他们自由奔跑、无拘无束、收获快乐，才是课间调整的初衷。

角色之变：让学生成为课间的主人

“坚持‘五育并举’，把全面发展放在重要位置”

记者：课间5分钟的“微改革”体现了怎样的育人导向？如何把以学生为中心落到实处？

王文琼：5分钟“微改革”的背后，是教育从“管理导向”向“育人导向”的转变。从教师角度来看，15分钟的课间调整释放出一个鲜明的信号——教育工作者要坚持“五育并举”，把全面发展放在重要位置。这就要求教师从“课间活动的管理者、主导者”转变为“课间活动的参与者、陪伴者”，从“只关注课堂教学”转向“课内外兼顾”，更加注重学生的身心健康和个性成长。

姜波：作为一线教师，课间调整对我们的实际工作提出了两项具体要求。一是要提升课间活动参与度，包括活动规划、安全管理等，进一步增强师生间的互动与了解。二是要做好课堂教学的优化，更加重视集体备课教研，只有保证高效率的课堂教学，才能有效避免拖堂、占用等现象，才能把完整的课间留给学生。

王攀：课间放松，课上才能专注；投入地玩，才能投入地学。从这个意义上讲，5分钟的“微改革”，就是让学生成为课间的主人、自身健康的第一责任人。而达到这样的预期，需要更加尊重教育规律和学生成长规律，给予孩子更多的尊重和陪伴。

吴键：课间活动之所以成为一个值得探讨的话题、一个关键的改革切入点，深层次的原因在于对教育的理解尚不够科学。有人认为，取消课间活动问题不大，节省出来的时间还能多看几页书、多做几道题。这实际上却减少了孩子自主游戏、自在休憩、自由交往的时间。5分钟“微改革”承载着对学生全面发展、身心健康的深切关怀，只有家庭、学校、社会形成合力，才能真正把“五育并举”落到实处。

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)