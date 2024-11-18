人民网北京11月18日电 （记者郝孟佳）近日，原创音乐舞蹈史诗作品《延安》在中央音乐学院歌剧音乐厅上演。据了解，该剧是第六届中央音乐学院10·15艺术节的收官之作。
音乐舞蹈史诗《延安》分为三个篇章，以音乐、舞蹈、旁白、音画相融合的艺术表达方式，讲述了华芳、田磊等爱国文艺青年、革命军人在抗战时期勇毅奔赴延安，参加革命的动人故事，展现了延安时期的历史风貌和革命精神。
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