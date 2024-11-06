本报香港11月5日电 （记者陈然）由香港特区政府教育局、香港大公文汇传媒集团和未来之星同学会联合主办的“第十四届全港学生中国国情知识大赛”决赛暨颁奖典礼3日在香港故宫文化博物馆举办。

主办方表示，今年是中华人民共和国成立75周年，本届大赛以此为主要内容推出全新赛题及赛事交流活动，旨在进一步让香港学生深入了解祖国的发展历程及卓越成就，增进对国家及民族的归属感和认同感。同时，本届大赛加入了国家安全和香港基本法第23条的相关内容，以及经济、民生、科技、体育、军事、外交、文化等方面的发展成就。

据统计，今年参赛的香港大专院校及中小学共有220间，覆盖全港18区，参与学生数量达8000多名。决赛中，个人赛和团体赛均分为小学组、中学组以及大学组，各组别分设冠、亚、季军。

香港大公文汇传媒集团副总经理娄冰致辞表示，比赛可以更好地促进全港学生了解国情，学习中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。他说，大赛不仅是同学们知识水平的角逐赛，更是一个展示香港青少年拼搏、勇气与合作的重要窗口。

“全港学生中国国情知识大赛”自2011年创办以来，至今已举办14届，成为全港青少年学习中国历史、了解中华文化，增强祖国认同感和归属感的重要平台。

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