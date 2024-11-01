人民网北京11月1日电 （记者李依环）今年是中国矿业大学（北京）建校115周年。该校党委书记韩尚峰日前在沙河校区面向青年师生讲授思政课，主题为“深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神，为全面推进强国建设民族复兴伟业贡献青春力量”。

中国矿业大学（北京）党委书记韩尚峰讲授思政课。校方供图

对于我国的能源形势和学校面临的新任务，韩尚峰谈到，当前我国正处于从“能源大国”向“能源强国”转变的关键阶段。面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，要坚决落实“能源的饭碗必须端在自己手里”的要求，全力保障国家能源安全。建设生态文明、实现绿色发展，能源领域是实现碳达峰、碳中和的主战场，要推动能源清洁低碳高效利用，加强煤炭清洁高效利用。

“建设能源强国、教育强国，为建设世界一流能源科技大学提供了重大机遇、重大舞台和重大课题。学校要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻认识复杂环境带来的新机遇、新挑战，在危机中育先机、于变局中开新局，加快推进世界一流能源科技大学建设，坚决扛起守牢能源安全的政治责任。”韩尚峰表示。

“中国矿业大学（北京）115年的历史是一部艰辛的奋斗创业史。”韩尚峰回顾了学校的发展历程。他谈到，115年来，学校始终牢记“开发矿业、开采光明、建设祖国、造福人类”的崇高使命，与时代同呼吸，与民族共命运，铸就了中国矿业高等教育的一流品牌和独特的精神品格，形成了“明德至善、好学力行”的校训，为国家能源矿业与安全领域的人才培养和科技创新作出了突出贡献。

“一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。同学们任重而道远。”对于青年学子成长，韩尚峰在授课中寄语道，希望同学们志存高远，立报国强国大志向；脚踏实地，做挺膺担当奋斗者；迎难而上，练建功立业真本领。

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