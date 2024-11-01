原标题：推动“四链”融合，职业院校该怎么做

重庆电子工程职业学院师生正在使用轨枕螺栓高精度智能检测与检修设备进行现场勘测。受访者供图

近日，《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》发布，提出“推动现代职业教育高质量发展。加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系”。

在今年7月举行的深化现代职业教育体系建设改革现场推进会上，教育部党组成员、副部长吴岩提出，打通“四链”是构建职普融通、产教融合的职业教育体系的重要方面。吴岩认为，应打通“四链”，实现“教育链、人才链、产业链、创新链”在纵向上内部融通，在横向上相互打通。

“四链”融合是一盘大棋，涉及多个领域、多个部门。为了解“四链”融合在职业教育中的现状与成效，近日，记者采访了多所职业院校。

提升融合水平

在合肥职业技术学院科教处处长胥振国看来，当前“四链”融合依然存在不少堵点。“取职业教育的名，干普通教育的活儿”这一问题仍然存在，毕业生技能无法满足企业和产业需要的现象时有发生。这些情况与“四链”融合的程度不够、水平不高有一定关联。

例如，一些高校的专业设置与区域产业契合度较低，专业设置随意性较强，且部分专业滞后于区域产业发展，这种教育链与产业链融合不紧的情况，造成了人才链与产业链的不匹配。此外，一些院校还存在科技成果转化能力不足，关键技术、核心技术难以用于产业实际等问题，这使创新链与产业链无法同频共振。

一环堵、环环堵，一链弱、链链弱。胥振国认为，让“四链”协同发展，是提升融合水平的关键。

以合肥职业技术学院为例，该校通过构建校内实训室、公共实训中心、企业实训基地“三位一体”的实习实训体系，为教育链和产业链搭建桥梁，让学生在校阶段就熟练掌握行业、企业所需技能。

“目前，我们构建了以岗位需求为牵引、跨界要素融合为催化剂的创新人才联合培养模式，有效提升了学校参与社会服务的水平和能力。”胥振国说。

打造产教联合体

如何让多个主体携手合作，共同推动“四链”融合？北京电子科技职业学院给出的答案是，打造产教联合体。

2023年6月，由北京经济技术开发区管委会牵头，北京电子科技职业学院（以下简称“北电科”）作为秘书长单位的北京集成电路产教联合体签约成立。北电科相关负责人介绍，该联合体建成以来，设计了集成电路相关的专业与职业谱系图，完善了校企供需平台，打破了职业教育与产业行业之间的壁垒，解决了“专业设置不合理”“人才培养与产业需求偏差”等问题。

记者了解到，北京集成电路产教联合体不断创新合作机制，推进“四链”融合。例如，北京集成电路产教联合体充分发挥内部人才供需调节作用，向集成电路企业输送硕博高端技术人才和专科本科技能人才；建立高职与本科、研究生不同层次的订单人才培养模式，解决集成电路企业用人难等问题；建设校企供需平台，让职业院校更好了解企业人才需求。

“融合需要‘四链’之间高效的信息沟通机制，以及动态的协作和反馈机制。这要求我们发展好产教联合体，全面提升联合体的办学活力和服务能力，用高质量人才助力高精尖产业主阵地建设。”北电科相关负责人说。

找准职校“生态位”

如何推进“四链”融合，让职业教育更好地服务创新链？重庆电子工程职业学院党委书记孙卫平认为，构建一个“创新生态圈”，找准职业院校的“生态位”是破局的关键。

据了解，重庆电子工程职业学院依托学校永川校区“产城职创”融合试验区，通过校企共同攻关行业应用重难点问题，建设相关产品的试生产、测试基地，开展产品试应用和推广等工作，助力科技成果产业化应用和规模化发展。

孙卫平介绍，近年来，重庆电子工程职业学院正在探索研发—测试—应用—推广—孵化“五环相扣”的科技创新模式。在这个模式中，职业院校有擅长担纲或辅助的环节。找准自身定位，发挥类型教育特色与优势，是职业教育人才链汇入创新链的关键。

“五环相扣”推动“四链”融合。近5年来，重庆电子工程职业学院立项省部级以上科研项目共计360项，其中国家项目16项；获重庆市科技进步奖11项；面向500余家市内外企业围绕企业技术研发和产品升级开展服务，解决生产一线技术与工艺实际问题，承接技术服务与培训项目到账经费累计近亿元。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李昉)