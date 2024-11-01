人民网北京11月1日电 近日，中国式现代化指数发布会在中国人民大学举办。会上，中国人民大学统计学院发布了《中国式现代化指数报告2024》，从经济、政治、文化、社会、生态5个维度，综合评价中国式现代化建设进程。

中国人民大学校长林尚立指出，中国式现代化指数的首次公开发布，是中国人民大学统计学科践行构建自主知识体系、服务国家发展测度领域重大理论与现实问题重大需求的具体体现，对丰富中国式现代化研究的理论、方法及其应用价值具有重要意义。

国务院参事鲜祖德指出，中国人民大学统计学院构建了一个综合、科学、内容丰富的中国式现代化指标体系，通过该指标体系进行系统化的数据监测和评估，可以及时掌握现代化过程中各类关键指标的动态变化，为各级政府部门调整政策、配置资源提供更加精准、有效的数据支撑。

课题组负责人、人民大学统计学院副院长李静萍介绍，中国式现代化指标体系包括5个二级指标、24个三级指标和93个四级指标，通过科学的方法测算出全国总体以及各地区2020年至2023年的中国式现代化指数。

报告显示，中国式现代化总指数稳步提高，5个二级指数具有良好的协同性；各地区中国式现代化指数整体提升，北京、上海、浙江、天津、福建、江苏、广东处于领先梯队。报告提出了推进中国式现代化的若干建议，为政府管理与决策提供了科学依据。

据悉，本次会议由中国人民大学应用统计科学研究中心和中国人民大学统计学院主办。（郝孟佳、实习生黄劭光）

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