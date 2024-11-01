人民网北京11月1日电 “春花杯”主题班会展演、《有趣的航模课》微课堂教学、《“智”探深海，航向未来》水下机器人社团展示、《青花雅韵》多元阅读特色课程展示……日前，北京航空航天大学附属小学举行建校70周年教育成果汇报活动。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，未来将强化北航优质教育资源的精准供给，推动各类平台设施共享共用，支持和推动附小高质量发展。希望北航附小能传承和发扬优良的办学传统，为国家和社会培养更多栋梁之才，也希望同学们能刻苦学习、敢于创新，争做奋发向上的新时代好少年。

北京市委教育工委副书记、北京市教育委员会主任李奕表示，近年来，北航附小自主开发的科学教育课程体系，不仅为培养科技创新型人才奠定了基础，同时也是构建大科学教育格局的创新实践。期望学校能够抓住时代机遇，进一步探索出行之有效的办学之路，为北京市教育事业的发展作出新的更大贡献。

北京航空航天大学附属小学校长李兰瑛从“四航共擎”课程体系、“五育+1”活动体系、“领航徽章”评价体系、“双向成长”发展体系和“全息生态”资源体系五个维度，全面分享了近年来学校“小航家”育人体系的实践成果。（李依环、实习生田怡婷）