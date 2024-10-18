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北京农学院举行“大手拉小手，共绘丰收景”秋收节活动

2024年10月18日11:16 | 来源：人民网-教育频道
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北京农学院举行“大手拉小手，共绘丰收景”秋收节活动。校方供图
北京农学院举行“大手拉小手，共绘丰收景”秋收节活动。校方供图
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人民网北京10月18日电 在田间地头采摘农作物、学习农学新技术……日前，北京农学院举行“大手拉小手，共绘丰收景”秋收节活动，来自北京大学、北京科技大学、北京农学院等6所学校的近600名大中小学师生在北京农学院耕读教育实践基地共采丰收果实，同上一堂田间地头上的“大思政课”。

“红薯是朝下长的，挖的时候要用铁锹在它周边往下往深里挖，不然容易‘伤’到红薯。另外，拇指粗的小红薯也很香甜，要‘颗粒归仓’，不要浪费粮食。”采收之前，北京农学院农学系副教授赵波先为同学们上了一堂生动的农事课，向同学们讲解挖红薯、刨花生、收割稻子的“秘诀”。

现场参与活动的一名学生分享了采摘体验与心得感悟：“参加秋收活动后，我深入地了解了学校教师团队在甘薯新品种、新技术推广方面所做的工作和取得的成绩，这也激励我厚植爱农情怀、练就兴农本领，为全面推进乡村振兴贡献青春力量。”

据悉，近年来，北京农学院依托校内实践教学基地、耕读教育实践基地，打造具有首善标准、红色基因、北农特色的乡村振兴大思政课，开发了30余门特色劳动教育课程，将学校小课堂与社会大课堂紧密衔接、深度融合，为助力中小学生德智体美劳全面发展提供支持。（李依环、实习生田怡婷）

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