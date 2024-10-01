人民网北京10月1日电 （记者郝孟佳）近日，金铁霖先生学生音乐会在中国音乐学院上演。音乐会由金铁霖先生的多位优秀学生同北京交响乐团、北京音协合唱团共同演绎。

据悉，本次音乐会以呈现金铁霖先生的艺术成就、从艺精神为主题，彰显了老一辈艺术家的奉献精神。学生们情感真挚、精彩绝伦的演唱，为观众们呈现了一场视听盛宴。