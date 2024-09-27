人民网北京9月27日电 （记者李依环）这个新学期，一门新的选修课——“探索飞行奥秘”系列科技实践课程在中国人民大学附属中学开课，激发了青少年对科技创新的好奇心、想象力和探求欲。

据悉，该课程由北京航空航天大学自动化、能源动力、计算机、交通、仪器光电等5个学院的教师团队，联合中国人民大学附属中学劳动教育教研组教师团队共同推出。课堂结合中学生认知特点与创新人才培养需求，从学生们感兴趣的飞行故事进行情景引入，将高校最新的科研成果融进中学课堂教学中。

认识蜂鸟、模仿蜂鸟，了解最新的飞控传感器原理知识，感受传统与新型抗干扰通信技术的魅力，探索“飞行器+视觉信息+智能处理”的奥秘，体验静电飞行器最新成果……首批课程包括仿生扑翼微型飞行器、新概念微型动力装置、飞控传感器与系统、飞行器通信系统、飞行器视觉信息智能处理等5个研究方向，每门课程8-10名学生。

北航有关负责人介绍，“大中衔接”一体课程科研课堂进高中，是大中衔接一体化课程建设和拔尖创新人才培养工作的一次重要探索。下一阶段，两所学校将保持密切联系，进一步优化以“探索飞行奥秘”为代表的科技育人课程，持续在“教育+科技”领域深入探索，从“单一选拔“走向“人才共育”，切实发挥“科学育人”引领作用。