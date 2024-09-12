人民网北京9月12日电 （记者刘梦琦）近日，由中共舟山市教育工委、舟山市教育局主办的大中小学“开学思政第一课”集中展示暨思政课建设推进会在浙江舟山举行。活动以“真理的味道在千岛”为主题，舟山市大中小学思政教育一体化建设指导委员会成员、智库专家代表，学校书记校长、大中小学师生代表500余人参加活动。

浙江舟山大中小学“开学思政第一课”集中展示。 校方供图

活动现场，来自舟山大中小学的五位思政课教师代表带领学生，进行了从小学到大学本科各个学段的思政课展示，以鲜活生动的方式演绎了传承优秀传统文化、弘扬奥运精神、赓续“蚂蚁岛精神”红色血脉等主题。

近年来，舟山市印发《舟山市大中小学思政课一体化建设行动方案》，成立舟山市大中小学思政课一体化建设指导委员会，组建大中小学思政课一体化建设联盟，设立智库，确立16个“大思政课”实践教学基地，打造“真理的味道在千岛”岛链思政品牌。2023年，舟山市共有超过10万人次学生开展了“行走的思政课”系列活动。

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