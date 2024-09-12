原标题：提升数字胜任力，高校教师准备好了吗

图为天津大学智能与计算学部教师在沙盘教室内给学生讲授智能驾驶等方面的内容。 新华社记者 赵子硕摄

近日，《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》印发，提出到2035年教师队伍建设的目标。其中，涵盖“数字化赋能教师发展成为常态”等内容。

如何以数字化赋能高质量教师队伍建设，已成为教育改革的重点任务。当前我国教师队伍数字化建设进展如何？各地高校有哪些新举措新实践？面临哪些新挑战？围绕这些问题，科技日报记者采访了相关专家学者。

探索数字化教学

我国各地高校正不断探索以数字化赋能教学的新举措新实践。

天津大学教授刘艳丽与科大讯飞股份有限公司合作，打造的全过程全环节AI助教，不仅可以根据课堂学情数据匹配作业库实现个性化、精准化教学，还能实现24小时交互式答疑。

西南交通大学教师张燕的课堂，实现了“三校互联”的异地同步教学模式。同学们通过直播互动等形式，与西藏大学、新疆农业大学学生同上一堂课。

在华南师范大学，智能实训平台已成为师范生教育不可或缺的一部分。借助多媒体电脑、交互式大屏及全自动录像系统等设备，“准教师们”在数字化平台上训练教学技能、提升教研能力。

为提升教师数字化素养，教育部和多所高校还组织了相关研修与培训活动。

2022年7月至今，教育部在国家智慧教育公共服务平台先后开展四轮教师寒暑假研修，以国家平台为抓手推进教师队伍建设转型。

南京工业大学食品与轻工学院今年先后组织一线任课教师参加“知识图谱建设与AI教学应用”“数字化教学转型与创新”“大模型应用与开发”“应用型课程建设与应用型人才培养”等多场专项培训。

北京师范大学相关负责人认为，相关研修与培训活动为教师提供了丰富的数字素养类课程资源，创造了提升数字素养的宝贵机会。教师应借此培养自身数字素养与应用意识，以更好适应数字化环境，并引导学生在数字化学习环境中成长。

适应角色新变化

随着教育数字化转型不断深入，“人工智能是否会取代教师”等话题引发广泛讨论。“认为人工智能会取代教师的观点，忽视了在立德树人工作中教师的不可替代性。”东北农业大学马克思主义学院副教授王馨认为，新技术虽然冲击了传统教师在传授知识领域的权威地位，但这并不意味着教师的价值被削弱，而是突显出教师在新教育体系中自我提升的重要性。教师应提升数字胜任力，即运用数字技术的意识、态度与能力，更好满足教育数字化转型对教师角色的新要求。

不容忽视的是，数字化背景下教师队伍建设面临诸多新挑战。

王馨举例说，数字化转型过程中，师生之间的互动模式发生了变化，一定程度上削弱了师生间原有的紧密联系，有些教师因此对育人使命和职业目标产生了认知偏差。这些现象实质上反映了数字技术对教师角色的重塑。

面对挑战，王馨认为，重申并强调教师的主体性是教育数字化背景下培养高校教师的关键。高校教师应清晰认识到，自己在未来教育实践中扮演的不仅是“人才培养者”这一角色，更是“人工智能驾驭者”。教师应主动适应这一角色转变，积极参与到师生关系的重构中。

“数字化时代呼唤建立一种新型师生关系：既发挥数字技术的优势，又强调教师的主体性地位。要让教师顺利适应新角色，在立德树人过程中继续发挥不可替代的作用。”王馨说。

合力促均衡发展

9月7日—8日，由中国教育技术协会主办的首届教育数字人大赛在北京工商大学举行。北京工商大学党委书记黄先开介绍，为了深入推进教育数字化转型，提高人才培养质量和办学水平，促进校企产研用深度融合，教育数字人大赛应运而生。大赛现场，数字教师、智能助教、科研领航员等多种数字人应用纷纷亮相，展现出人工智能等新技术赋能教育教学的巨大潜力。

中国教育技术协会监事长、教育数字人推进工作组组长张少刚说，随着技术不断突破与多方合作创新，未来教育数字人将出现虚拟实习实训、情感辅助等更加丰富多样的应用场景。高校应积极把握人工智能带来的机遇与挑战，加速推进人工智能相关人才的培养，在国际高等教育竞争中占据有利位置。

为更好抓住人工智能等新技术带来的新机遇，各方还需加强合作与资源共享，共同推进教育数字化转型深入发展。

上海交通大学教育学院教育大数据与评价研究中心副主任芦畅说，我国不同地区在数字化硬件与软件建设方面呈现出发展不均衡状况，教师数字素养培养也存在不均衡现象，各地教师数字素养水平参差不齐。

对此，王馨认为，经济发达地区应率先探索数字化手段在教师教育培养中的有效路径，并向经济欠发达地区分享成功经验与优质教育资源，促进教育均衡发展。从高校教师个体来说，既要尊重教育的本质与规律，努力成为教育教学中的引领者、高质量人才的培育者以及科研教学工作的研究者；也要创新和引领数字技术在教育教学中的应用，为高等教育高质量发展贡献力量。

经典案例

◎本报记者 雍 黎 实习生 谭 旺

教师实训有新招 AI学生来陪练

师生互动热烈，问答环节井然有序——重庆市科学技术研究院近日开展的一堂数学课，看似平常，实则不同寻常。课堂上的“学生”并非真人，而是由该院信息与自动化技术研究中心研发的学生智能体。为培养以学生为中心的教学技能，解决当前教师面临的实践场所匮乏、师生互动及育人能力不足等问题，重庆市科学技术研究院打造了智能化教师数字培养平台，探索人机融合的教师培养新模式。

在重庆市科学技术研究院会议室，记者体验了该平台。一进入实训界面，便仿佛置身于真实教室中，屏幕上9位学生根据教师授课情况，显示出困倦、惊讶、赞同等多种表情，并做出举手、打哈欠、站立、讲话等交互动作。被抽到回答问题的学生能迅速起身作答，答案有对有错，模拟了真实学生的认知特点。

“学生智能体陪练+AI智能分析+专家专业点评”是该平台的突出特征。项目负责人、信息与自动化技术研究中心副研究员姜飞介绍，平台利用上万节课程作为语料库对大模型进行训练优化，从而建立学生智能体。这些智能体可模拟从小学一年级到高中三年级的学生，为使用者营造出逼真课堂场景。教师可根据实际需求，灵活调整学生智能体的认知水平、人格特点和学习能力，以实现多样化教学场景模拟。实训结束后，系统还会自动生成详尽过程记录和教学评估报告，助力教师优化教学方案和方法。

姜飞介绍，该系统是教育领域首个集“实训—反馈”于一体的智能大模型平台。未来，研发团队将继续致力于提升学生智能体的拟真程度，进一步发挥人工智能在推动教师队伍建设中的积极作用。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李依环)