原标题：江苏大学： 校企联合培养 竞赛屡创佳绩

日前，江苏大学材料科学与工程学院2024国家级大学生创新创业大赛出征仪式在江苏银环精密钢管有限公司举行。该学院的两支队伍将分别参加中国国际大学生创新大赛和“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛，两位队长是校企联合培养硕士研究生。

“在企业里，我第一次接触到特种合金管材的生产和研发。在企业安排的实验任务中我学到了许多实验技能和研究方法，对我后续开展理论研究帮助很大。”第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛暨江苏省选拔赛金奖获奖者林伟告诉科技日报记者，2022年本科毕业后他就来到江苏银环精密钢管有限公司实习，之后每年寒暑假他都会到企业锻炼，研究生课题也是企业提供的“油井管用Hastelloy G3高温合金成形加工及组织性能调控”项目。不久后，他将带领队伍参加“挑战杯”全国总决赛。

“企业为我提供了课题所需材料、加工设备和实验场地，我能运用理论知识制定方案，帮助企业高效解决实际问题。”林伟说，校企联合培养模式不仅帮助他提升了创新思维和实践能力，也让他对未来的职业发展方向有了更清晰认识。

江苏大学材料科学与工程学院教授杨娟告诉记者，材料类专业学位研究生培养面临很多挑战，比如校企协同育人平台缺乏、学生工程实践能力薄弱、创新创业能力不足等。

为解决这些难题，进一步深化产教融合，杨娟团队依托学院的40多个企业研究生工作站，打造共建强国思政教育体系、校企协同育人平台、人才培养师资队伍和双创能力培养体系的校企“四维共建”人才培养模式。在这种模式下，高校和企业能在技术创新、人才培养、资源共享、导师互聘等方面开展密切合作。

杨娟认为，这不仅有利于提升研究生的创新实践能力、推动企业研发技术发展，也有助于保障高校研究生的培养质量，实现高校、企业、研究生三方共赢的局面。

江苏银环精密钢管有限公司与江苏大学已有20多年合作经验，该公司董事长庄建新认为，紧密的战略合作关系为公司技术升级、产品转型奠定了基础，也为企业培养了一大批核心技术人员。目前，企业技术研发部门人员九成来自江苏大学，他们都有校企联合培养的背景。

通过“四维共建”模式的实践，江苏大学材料类专业学位研究生在创新创业领域屡获佳绩，斩获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国一等奖，并多次获得中国大学生机械工程创新创意大赛-材料热处理创新创业赛全国一等奖。

（记者 张 晔 通讯员 吴 奕）

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