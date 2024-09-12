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青岛理工大学：“礼贤学者”引育工程见成效

2024年09月12日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：青岛理工大学：“礼贤学者”引育工程见成效

图为青岛理工大学青年教师正在授课。青岛理工大学供图

图为青岛理工大学青年教师正在授课。青岛理工大学供图

获得国家科技进步奖二等奖1项、山东省科学技术奖9项，获批山东省高端激光制造技术与装备重点实验室、健康环境与低碳能源山东省工程研究中心……近期，青岛理工大学喜报频传。

优异成绩是青岛理工大学高质量发展的生动写照。近年来，青岛理工大学深入推进“礼贤学者”引育工程，强化教师队伍建设，营造良好的“引、育、用、服”师资力量建设体系，全方位打造人才集聚“雁阵格局”，为提升教育教学和科技创新水平提供有力支撑。

“高水平教师团队是建设高水平大学的关键因素。学校实施人才强校战略，优质师资引育成效显著，为学校高质量内涵式发展注入强劲动力。”青岛理工大学校长张凯接受科技日报记者采访时说。

形成引才聚才“强磁场”

今年以来，70余名优秀青年教师陆续加入青岛理工大学，李宪之是其中一员。李宪之在同济大学获得博士学位后，在众多就业机会中毫不犹豫选择了青岛理工大学。

“我就职的土木工程学科，是山东省高峰学科，汇聚了高水平教学团队、科研团队以及多个国家及省部级高水平平台，还拥有最新实验室及实验设备。这些资源为我们搭建施展才华、探索未知的广阔舞台，让我们能心无旁骛抓教学、搞科研。”李宪之说。

比李宪之早一年入职的“90后”青年教师李冉，博士毕业后加入青岛理工大学基础设施耐久性团队，从事低碳混凝土、混凝土耐久性研究。李冉说，学校在科研经费、团队建设、实验室建设等方面给予她全方位扶持，使她迅速成长。她不仅入选国家级青年人才，获聘三级教授，还拿到了国家自然科学基金青年科学基金项目。

在青岛理工大学，这样的例子还有很多。学校人事处处长王雄介绍，最近几年，学校引进高层次师资队伍、培养青年教师已成常态。“人才是‘等’不来的。引育人才不仅要拼政策、拼条件，更要拼环境、拼服务，需要学校用心用情去寻去揽，真正架梯子、给舞台，鼓励青年教师挑大梁、当主角。”王雄说。

近5年来，青岛理工大学引进优秀青年博士450人，引育“四青”人才16人、国家及省部级人才60余人次，优质师资力量为学校发展提供了坚实支撑。

激活师资建设“能量池”

近年来，青岛理工大学着力引进与培育高层次教师队伍，科技创新领军人才、青年拔尖人才以及泰山学者攀登计划专家等引育均实现历史性突破。

王雄介绍，学校修订施行了一系列制度文件，实行差异化人才引进政策，增强优秀教师与学科专业需求的匹配度与融合度。例如，通过修订《青岛理工大学“礼贤学者”支持计划实施办法》，学校畅通教师队伍引进和培育的桥梁，推动建立重点培育人选库。学校还修订施行《青岛理工大学专业技术职务评聘实施办法（试行）》，按照“以岗定职、岗变职变”的原则开展自主评聘，实行聘期管理，约定工作职责与考核目标。

在一系列新机制推动下，青岛理工大学的教师评价体系更加多元与开放，为优秀教师脱颖而出创造更多机会。机械与汽车工程学院教师朱晓阳就是受益者之一。年仅36岁的他凭借在科研与教学方面的优异成绩，通过绿色通道顺利晋升为教授。

青岛理工大学想人才之所想、急人才之所急，建立一站式服务平台，为青年教师提供“一对一”精准化服务，营造有温度的教师成长环境。如今，学校师资队伍不断壮大，人才质量不断提高。截至目前，该校拥有专任教师1791人，其中包括958名具有博士学位的教师，以及130余名国家和省级高层次人才。

“下一步，学校将聚焦提质增效，持续推进‘礼贤学者’引育工程，实施高端人才倍增计划和青年人才支持计划，以卓越教师团队引领学校向更高水平发展。”青岛理工大学党委书记杨赟表示。

（记者 宋迎迎 通讯员 曹玉洁）

(责编：郝孟佳、李依环)

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