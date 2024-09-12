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第四十七届世界技能大赛开幕

中国选手将参加全部比赛项目

2024年09月12日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报法国里昂9月11日电  （记者尚凯元、于超凡）当地时间10日晚，第四十七届世界技能大赛开幕式在法国里昂举行。中国派出68名选手，将参加全部比赛项目。

据中国人力资源和社会保障部介绍，参加此次大赛的中国选手中，男性58人，女性10人，平均年龄22岁，将参加全部比赛项目。这是中国第七次组团参赛，也是参加世界技能大赛以来，参赛人员规模最大、参赛项目最全的一次。

中国代表团成员、时装技术项目专家李宁在大赛开幕前说，代表团专家们将与选手和翻译团结协作并肩奋战，顽强拼搏，赛出水平，赛出精彩，赛出友谊。

据悉，本届大赛将于15日闭幕，来自近70个国家和地区约1400名选手参加。比赛项目包括运输与物流、结构与建筑技术、制造与工程技术、信息与通信技术、创意艺术与时尚、社会与个人服务6大类共59个比赛项目。

世界技能大赛每两年举办一届，被誉为“世界技能奥林匹克”，其代表了职业技能发展的世界先进水平，是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 17 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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