本报西安9月11日电 （记者易舒冉）11日，第八届全国职工职业技能大赛决赛在陕西西安开幕。本届大赛设置6个决赛工种，在保留往届大赛焊工、数控机床装调维修工、网络与信息安全管理员3个工种的基础上，增加人工智能训练师、汽车维修工（智能网联新能源汽车方向）、网约配送员3个工种，涵盖传统产业和先进制造业、战略性新兴产业，融合数字化应用、智能制造等多个工业生产领域。

按照大赛组委会安排，对各工种决赛的优胜选手，将按照有关规定晋升职业技能等级；对各工种前3名并符合推荐条件的选手，将按程序申报全国五一劳动奖章。同时，对参加决赛的优秀选手，将优先安排参加省级工会组织的优秀技术工人疗休养活动。

本届大赛参加决赛的职工选手更趋年轻化，平均年龄32.05岁，95后占到36.8%。其中年龄最大的56岁，最小的19岁。决赛选手的学历水平也有所提高，硕士以上学历有101人，其中有5名博士。与此同时，非公有制企业参赛选手201人，占比36.8%；农民工116人，占比21.2%。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 16 版）

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