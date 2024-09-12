原标题：【光明论坛】紧紧围绕立德树人这个根本任务建设教育强国

近日，习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话强调，建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，必须朝着既定目标扎实迈进。习近平总书记的重要讲话立足党和国家事业发展全局的战略高度，全面总结新时代教育事业取得的历史性成就、发生的格局性变化，系统阐释教育强国的科学内涵和基本路径，深刻阐述教育强国建设要正确处理好的重大关系，系统部署全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措，具有很强的政治性、思想性、指导性，是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。

我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力。这意味着，建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

习近平总书记用“浇花浇根，育人育心”来强调教育工作不忘初心、抱定宗旨、抓住根本的重要性，并强调“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，学科体系、教学体系、教材体系、管理体系要围绕这个目标来设计，教师要围绕这个目标来教，学生要围绕这个目标来学”。通过这样一种朴素直白、清晰有力的表达，习近平总书记把“立德树人”四个字深深地镌刻在了广大教育工作者的心中，成为他们面对教育难题、复杂局面甚至重大抉择时，不为迷雾障眼、不被风雨动摇的定心丸、指南针。新时代新征程上，广大教育工作者牢记立德树人根本任务，就能确保心有所向、行有所指。

紧紧围绕立德树人根本任务，坚定理想信念。培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须培养社会主义建设者和接班人。我们的教育是为人民服务、为中国特色社会主义服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的，这就决定了我们的教育必须始终同党和人民站在一起，要求师生自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者，增强师生的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。这要求我们坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程，不断加强和改进新时代学校思想政治教育，教育引导青少年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

紧紧围绕立德树人根本任务，厚植爱国主义情怀。爱国主义教育是世界各国教育的必修课。爱国主义是中华民族精神的核心，在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。我们要教育引导学生把自身的理想同祖国的前途、把自己的未来同民族的命运紧密联系在一起，引导学生树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强爱国意识和爱国情感。新时代新征程上，我们特别要坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，这样的爱国主义才是鲜活的、真实的，这也是当代中国爱国主义精神最重要的体现。

紧紧围绕立德树人根本任务，持续加强品德修养。人无德不立，育人的根本在于立德。立德为先，修身为本，这是人才成长的基本规律。德育须贯穿学生学习始终，贯穿学校工作各方面各环节，让学校真正成为化育为人的天地。作为学生来说，要锤炼高尚品格；对于教师而言，则要陶冶道德情操。古人说：“道也者，不可须臾离也，可离非道也。”道德情操不是一朝获得就终身保有，而需要通过自我反省、见贤思齐等方式持续地涵养、砥砺和保持。我们要教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。

紧紧围绕立德树人根本任务，大力培养奋斗精神。古人说：“力行近乎仁。”要实现教育强国这个近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，需要更多的时代新人以更强大的责任感、更坚定的意志力，发扬中华民族艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，到祖国和人民需要的地方去，不畏险途，勇攀高峰，为强国建设和民族复兴作出每个人不平凡的贡献。新时代新征程上，要对学生开展时代使命和责任意识教育，在培养学生的责任感、坚强意志、吃苦耐劳精神上付出更多努力，教育引导学生树立高远志向，历练敢于担当、不懈奋斗的精神，形成勇于奋斗的精神状态和乐观向上的人生态度。在这个过程中，引导他们以行求知、以知促行，真正做到知行合一，做到刚健有为、自强不息，奋力书写属于自己、无愧时代的精彩篇章，为强国建设、民族复兴伟业贡献属于自己的力量。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员、教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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