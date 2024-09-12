李 斌

厚植尊师重教文化，有助于激励广大教师更好担起筑梦育人、教育报国的使命，形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面

前不久，笔者参加家长会，学校负责人重点介绍了校方立德树人的各项举措。加强师德师风建设、切实规范教师从教行为，既是教育部门和学校的重要任务，也需要全社会形成共识、汇聚合力。对家长而言，尊师重教，“亲清”是交往前提。越是发自内心地尊重老师，越要理解并支持学校各项工作。

《礼记》记载：“师也者，教之以事而喻诸德者也。”我们的历史和文化，向来有着强烈的重教传统和鲜明的师道精神。习近平总书记在全国教育大会上指出：“要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。”新时代以来，党和国家高度关心教育问题、高度关注教师队伍建设，扬“强教必先强师”的大义，营造了全党全社会尊师重教的浓厚氛围。

不久前，《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》提出：“推进全社会涵养尊师文化，提振师道尊严，注重尊师教育，开展尊师活动，将尊师文化融入学生日常言行。”推出更多实招硬招、好招妙招，厚植尊师重教文化，有助于激励广大教师更好担起筑梦育人、教育报国的使命，形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。

习近平总书记指出：“提高教师政治地位、社会地位、职业地位，加强教师待遇保障，维护教师职业尊严和合法权益，让教师享有崇高社会声望、成为最受社会尊重的职业之一。”涵养尊师文化、提振师道尊严，需要牢牢把握问题导向、目标导向、效果导向，努力为教师想办法、做实事、办好事，为广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教创造良好环境。对各级党委和政府而言，应从战略高度来认识教师工作的极端重要性，在组织领导、发展规划、资源保障、经费投入上加大力度，优化强师惠师各类举措，切实提升教师的职业荣誉感、获得感与幸福感。

比如教师非教学负担重的问题，诸如填报各类表格、参加各类创建活动、开展社会宣教之类的非教学任务，很多来自教育系统外部。只有多部门协同推进、全社会共同监督，严格规范社会事务进校园事项，才能切实减轻中小学教师非教学负担，让尊重教育工作、关心教师发展真正落到实处。

教师被誉为“太阳底下最光辉的职业”。耄耋之年仍坚持站上讲台的人民教育家于漪，总是勉励年轻的老师们：“什么是教师？教师就是给学生点亮人生明灯的，自己首先要心中有太阳，努力成为一个大写的人。”

提振师道尊严，与弘扬师德师风，一体两面，互为辅助。真才实学是教师职业发展的基础，为给学生一碗水，就得自身积蓄一潭水。师德师风则是评价教师素质的第一标准，教师应有言为士则、行为世范的自觉。提振师道尊严，呼唤广大教师大力弘扬教育家精神，既精通知识，又涵养德行，努力做“经师”和“人师”相统一的“大先生”，无愧于人民教师这份崇高的职业。修身立德方能为人师表，严于律己方能不负期待。

放眼未来，今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支“梦之队”的筑梦人。让尊师重教成为全民共识，让教师成为受人敬仰的职业，我们定能共同办好人民满意的教育，为强国建设、民族复兴注入更多源头活水，提供坚实人才支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)