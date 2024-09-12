本报评论员

9月9日至10日，全国教育大会在北京召开。这是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次重要会议，对于做好新时代新征程教育工作，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进，具有重大意义。

“教育是强国建设、民族复兴之基。”在全国教育大会上，习近平总书记发表的重要讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，全面总结了新时代教育事业取得的历史性成就、发生的格局性变化，系统阐释了教育强国的科学内涵和基本路径，深刻阐述了教育强国建设要正确处理好的重大关系，系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措。习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，深刻回答了新时代新征程为什么要建设教育强国、建设什么样的教育强国、怎样建设教育强国等一系列重大问题，是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把教育作为国之大计、党之大计，作出深入实施科教兴国战略、加快教育现代化的重大决策。从建成世界上规模最大的教育体系，到县域义务教育基本均衡全面实现，再到教育改革开放持续深入……新时代教育事业取得历史性成就，教育强国建设迈出坚实步伐，学生德智体美劳全面发展成效更加显著，人民群众教育获得感更加充实，教育支撑经济社会发展更加有力，教育综合改革更加深入，中国教育国际影响力更加彰显，充分证明中国特色社会主义教育发展道路是完全正确的。

“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。”习近平总书记的重要论述，明确了教育强国的性质和方向，揭示了教育强国的基本特质、科学内涵，体现了教育的政治属性、人民属性、战略属性的具体要求。

习近平总书记强调，建成教育强国“是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，必须朝着既定目标扎实迈进”。纵观人类历史，世界强国无一不是教育强国，教育始终是强国兴起的关键因素。当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈。我国在建设教育强国上取得了举世瞩目的成就，但也要清醒地认识到仍存在不少差距、短板和弱项，实现从教育大国向教育强国的跨越依然任重道远。进一步增强使命感、责任感、紧迫感，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进，才能以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基。

到2035年建成教育强国，是当前和今后一个时期教育改革发展的总目标。党的二十大报告把教育科技人才单独成章进行布局，吹响了加快建设教育强国的号角。党的二十届三中全会《决定》从深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能出发，对深化教育综合改革作出系统部署。把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，聚焦立德树人根本任务，围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，务实功、出实招、求实效，定能在新征程上奋力谱写教育强国建设崭新篇章。

建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，使命光荣，责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、勇毅前行，开拓创新、真抓实干，为实现建成教育强国的宏伟目标而不懈奋斗。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 01 版）

(责编：李依环、郝孟佳)